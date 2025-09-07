Publicidad

Eutanasia: ¿excepción u obligación para todos los médicos?

Publicidad
Por: Paulina Ramos Vergara

Señor director: 

La eutanasia es un acto tipificado como  homicidio que se pretende despenalizar por motivos indeterminados. Si se presenta como una excepción a la regla general de no matar ¿por qué obliga a todos los profesionales de la salud a informarla y ejecutarla, comprometiendo la medicina cuyo fin es prevenir, curar, cuidar, aliviar y acompañar a los pacientes?

Una excepción de esta naturaleza ¿no debería, al menos, limitarse exclusivamente a quienes de forma expresa y voluntaria decidan realizarla  bajo un riguroso control estatal?

Paulina Ramos Vergara

abogada

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad