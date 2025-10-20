La salud mental que no volvió

Señor Director,

Cinco años después del COVID, muchos trabajadores sienten que su bienestar nunca se recuperó. Durante la pandemia hubo empatía, flexibilidad y escucha; hoy volvieron la rigidez, las metas desmedidas y la sensación de estar solos otra vez.

La salud mental no mejora con beneficios en papel, sino con gestos reales: confianza, flexibilidad y liderazgo humano. La pandemia terminó, pero en muchas empresas la crisis emocional sigue abierta.

Valentina Sanhueza Jarpa

Estudiante de Psicología