La voz de la infancia

Señor director:

Por primera vez, los candidatos presidenciales están hablando en televisión de los temas que más duelen cuando pensamos en la niñez. El ciclo de entrevistas Vota por la Niñez, emitido por TVN, nos permite conocer sus miradas y propuestas, y los interpela a asumir compromisos concretos con la infancia de Chile.

Cinco redes nacionales, que agrupan a más de 280 organizaciones, impulsamos esta iniciativa junto al canal público, haciendo posible este espacio de diálogo y esperanza. Ojalá sea el punto de partida de un compromiso sostenido de los próximos gobiernos con el bienestar, la educación y el desarrollo integral de niños y niñas.

Vota por la Niñez es, al mismo tiempo, una señal de alerta y un recordatorio: no hay futuro posible si no ponemos en el centro el cuidado y la protección de quienes representan la esperanza de nuestro país, especialmente de aquellos niñas, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados y que necesitan una respuesta colaborativa e inmediata.

Magdalena Simonetti

Directora ejecutiva Juntos por la Infancia – 3xi

Hans Rosenkranz

Director ejecutivo comunidad de Organizaciones Solidarias

Susana Jiménez

Presidenta Confederación de la Producción y del Comercio