En tiempos de elecciones, aprendamos de los jóvenes

Señor director:

Recientemente se realizó la final nacional del Torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional junto a la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado.

En esta instancia, 16 equipos de estudiantes —uno por región— defendieron sus iniciativas juveniles de ley tras meses de investigación, debate y trabajo en equipo. Este año participaron más de 800 grupos de todo el país, abordando temas tan diversos como medioambiente, salud, educación y seguridad.

La iniciativa ganadora desarrolló una ley para el fortalecimiento del trabajo penitenciario como eje de la reinserción social, lo que en los tiempos que corren, constituye una esperanzadora forma de abordar el tan manido tema de seguridad.

Generar e impulsar medidas en favor de la reinserción y abrir oportunidades laborales a quienes han estado privados de libertad es una tarea fundamental para contribuir efectivamente a la prevención de la violencia, evitando así la reincidencia y promoviendo nuevas trayectorias de vida.

En tiempos de elecciones y debates, experiencias como Delibera son una luz de optimismo cívico. Si las nuevas generaciones son capaces de reunirse, escuchar, debatir y construir ideas con seriedad y evidencia, entonces podemos confiar en que el futuro del país está en buenas manos.

Constanza Toro Justiniano, jurado del Torneo Delibera 2025

Trinidad Luengo Montt, presidenta de Proyecto B