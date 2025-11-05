Universidades y estudio FNE

Señor Director:

Bastante revuelo ha causado el reciente estudio de la Fiscalía Nacional Económica. Se presentan muchas cifras, cálculos y gráficos. Además, lo han comentado expertos y autoridades universitarias. Se abordan temas como inversión, tasas de rentabilidad, aranceles, diferencias entre privadas y estatales, salarios, expectativas, regulación, competitividad, impacto económico, calidad, deserción, empleabilidad, títulos, capital humano, infraestructura y costos, entre otros.

Pero cabe preguntarse: ¿cuál es el verdadero sentido de las universidades? ¿Para qué se estudia en ellas? ¿Solo para ganar más dinero una vez egresados? ¿Es ese el objetivo más relevante?

Pienso en los académicos, estudiantes y chilenos que se dedican a la música, el teatro, la poesía, el arte, la filosofía, la paleontología, la astronomía, la física, el deporte, la literatura, la ornitología, la fotografía, la arqueología, la historia, la prehistoria, la antropología, el yoga o la teología, entre muchas otras disciplinas.

De acuerdo con este estudio -y con la mirada de varios “eruditos”- todas esas profesiones podrían considerarse inútiles. Tal vez, incluso, no deberían pertenecer al ámbito universitario.

En su libro La utilidad de lo inútil, el escritor Nuccio Ordine, quien visitó Chile, advertía: “si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impulsa a perseguir el beneficio, sólo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida”.

Por último, llama la atención que en ninguna parte del estudio se mencionen aspectos como la salud mental de los estudiantes, sus deseos y curiosidad por aprender, o la motivación y las emociones de los docentes por enseñar en la universidad. ¿Cuán felices son los estudiantes y los egresados? Quizás esa sea la cifra más importante que aún no se mide.

Ariel Meller Rosenblut

Profesor universitario de carreras STEM