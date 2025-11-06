Estado y bienestar de las personas: camino por recorrer

Señor Director:

En diciembre de 2019, en plena crisis del estallido social, el CEP publicó una de sus tradicionales encuestas y preguntó si, a juicio de la gente, “el Estado trabaja por el bienestar de las personas”. Apenas el 13% señaló estar de acuerdo.

En su última versión, publicada hace algunos días, el CEP volvió a repetir la misma pregunta. Hoy, el porcentaje que considera que el Estado sí trabaja por el bienestar de las personas llega a un 36%, es decir, casi el triple. Buena noticia, pero no da para saltar en un pie. Si sólo un tercio está de acuerdo con tal afirmación, es porque aún nos queda mucho camino por recorrer.

Roberto Munita Morgan

Director Administración Pública UNAB