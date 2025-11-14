Señor Director:

Chile está envejeciendo, y con ello, también madura la conversación pública. Por primera vez, la televisión abre un espacio para mirar la longevidad no como un problema, sino como una posibilidad. Los Mayores Deciden, emitido por CNN Chile, surge del trabajo de una red que reúne a más de cien organizaciones comprometidas con resignificar la vejez, y propone un diálogo informado con quienes aspiran a conducir el país.

Este programa no busca volver a los temas de siempre. Nos invita a pensar un Chile que envejece desde el bienestar integral: desde la participación y el trabajo, la salud física y mental, el derecho al cuidado, la vivienda, la cultura y la vida plena en todas las edades. Nos recuerda que hablar de longevidad es hablar de futuro, de cohesión social y de justicia entre generaciones.

Ojalá este especial marque el inicio de una conversación permanente y de políticas que comprendan que el desafío no es solo vivir más años, sino vivirlos con sentido, autonomía y dignidad.

Sofía Troncoso Directora Ejecutiva, Juntos con los Mayores – Corporación 3xI

Ximena Abogabir, Consuelo Moreno, Macarena Rojas, Eduardo Toro

Secretaría Ejecutiva, Red Voces Mayores

Marcelo Mosso Director Ejecutivo, Asociación de Aseguradoras de Chile