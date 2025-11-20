Seguridad en parques nacionales

Señor Director:

La reciente y dolorosa muerte de cinco turistas en el Parque Nacional Torres del Paine nos recuerda la urgencia de reforzar las medidas de seguridad frente a eventos de frío extremo. Siguiendo lo que se practica en Estados Unidos, es fundamental mejorar la difusión de alertas climáticas, reforzar la señalización y considerar cierres preventivos de senderos cuando las condiciones lo exijan. Asimismo, los visitantes deben ser informados con claridad sobre la importancia de llevar equipamiento adecuado, viajar en grupos y reconocer tempranamente los signos de hipotermia. Un mayor patrullaje de guardaparques, junto con la disponibilidad de refugios y puntos de comunicación de emergencia, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un entorno tan impredecible. Cuidar este parque único implica también cuidar a quienes lo visitan.

Pablo A. Garcia-Chevesich, Ph. D.