José Antonio Kast: el hijo chileno de un inmigrante irregular

Señor Director:

El candidato José Antonio Kast ha planteado que los hijos chilenos de extranjeros llegados irregularmente al país debieran ser enviados a una especie de Sename “recauchado”, en caso de que sus padres fuesen expulsados y estos se negaran a llevarlos consigo.

Resulta llamativa la propuesta, considerando que el propio Kast es hijo de un extranjero llegado irregularmente al país, tal como ha relatado su madre, Olga Rist, en el libro Misión de amor. Sabido es que su padre, Michael Kast Schindele, fue militante del Partido Nacionalsocialista (registro n.° 9271831) y que, por esa razón, huyó de la justicia mediante la falsificación de documentos, con los cuales logró llegar a Chile a fines de 1950.

Con todo, los contextos no podrían ser más distintos: los venezolanos huyen de una dictadura, mientras que el padre de Kast escapaba de la justicia por eventuales responsabilidades derivadas de su pertenencia al partido de Hitler. Me pregunto qué hubiese sido de José Antonio o de sus hermanos si hubiesen tenido que crecer en un establecimiento como el Sename. Las vueltas de la vida…

Rafael Alvear

Académico en Sociología