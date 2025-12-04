Señor director:

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y ad portas de un nuevo ciclo político con la elección del próximo presidente, es un buen momento para recordar que la inclusión exige políticas públicas sostenidas, recursos y voluntad política. Junto a expertos y expertas convocados por el Centro de Políticas Públicas UC y el Centro UC Síndrome de Down, preparamos una serie de propuestas en este ámbito. Entre ellas, sugerimos una política nacional sobre discapacidad cognitiva, con un plan de acción que ordene esfuerzos en salud, educación, empleo, capacidad jurídica y apoyos comunitarios. Esto es urgente porque, pese a los avances normativos, aún persisten falencias estructurales: la legislación sigue desalineada con el enfoque de derechos, predomina el modelo médico, no existe un plan nacional de accesibilidad cognitiva y la supervisión independiente es escasa, lo que limita la eficacia de las políticas actuales.

También es relevante robustecer nuestras estadísticas públicas mediante un comité especializado en el INE, porque sin datos no hay políticas efectivas ni capacidad de identificar brechas reales. Para las personas con síndrome de Down, además, se requieren medidas específicas: un programa nacional de salud, desde el diagnóstico prenatal hasta la vida adulta; atención temprana universal en la red pública para niños de 0 a 6 años; y la inclusión explícita en un Sistema Nacional de Cuidados que acompañe trayectorias de dependencia prolongada, entre otras acciones impostergables.

Si el próximo gobierno quiere tomarse en serio la inclusión, debe entender que no basta con discursos inspiradores el 3 de diciembre: la verdadera inclusión se escribe con políticas públicas concretas, financiadas y medibles. Sólo así Chile podrá dejar de celebrar simbólicamente la inclusión y comenzar, de una vez, a garantizarla.

Macarena Lizama, Centro UC Síndrome de Down

Begoña Bilbeny, Centro de Políticas Públicas UC