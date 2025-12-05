Desempleo femenino en Chile
Señor director:
Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que, en el trimestre agosto–octubre de 2025, la tasa de desocupación en mujeres alcanzó un 8,8 %. Este porcentaje sigue siendo superior al promedio nacional de 8,4 %, evidenciando que muchas mujeres permanecen fuera del mercado laboral formal o en condiciones de precariedad.
Este dato debe analizarse desde una mirada interseccional: trabajar no es sinónimo de estabilidad si no existen políticas públicas y laborales que reconozcan las diferencias de género y las responsabilidades familiares. Para avanzar, no solo necesitamos más oportunidades laborales; necesitamos empleos dignos, protección social, servicios de atención y oportunidades concretas de desarrollo profesional.
A partir de esto, debemos reflexionar sobre cómo construir un Chile donde las mujeres no solo accedan al empleo, sino que desarrollen una verdadera autonomía económica, un desafío que los candidatos presidenciales han ignorado por completo, evidenciando la falta de compromiso de quienes aspiran a liderar el país.
Edith Jorquera
Directora Escuela Trabajo Social de la Universidad UNIACC