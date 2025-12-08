Polonia muestra que sí se puede

Señor director:

Hace unos días se publicó un reportaje que dio cuenta de cómo Polonia logró revertir sus resultados en lectura: una reforma educativa profunda, formación docente sostenida, autonomía en la selección de textos y una convicción cultural de que leer es parte de su identidad. Ese camino los llevó de estar en el lugar 29 de PIRLS a ubicarse hoy entre los países con mejor desempeño del mundo.

En Chile, más de la mitad de los estudiantes de 4º básico no comprende lo que lee. No es un diagnóstico nuevo; es una deuda que arrastramos hace décadas. Pero hoy sabemos que revertir esta crisis es posible si la lectura se convierte en un objetivo país, transversal a todas las asignaturas y protegido de los ciclos políticos.

Estamos a días de una elección presidencial y es legítimo que las prioridades varíen según cada candidatura. Pero hay algo que debería unirnos más allá del resultado: ningún proyecto de país será sostenible si una parte importante de los niños no puede comprender lo que lee.

La lectura debe ser una prioridad real hoy, gobierne quien gobierne.

Atte

Paula Cruzat A.

Fundadora y presidenta del directorio de Fundación Educacional Crecer con Todos.