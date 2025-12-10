Segunda vuelta: trabas y necesidades de las pymes

Señor director:

Menos trabas y una visión a largo plazo con políticas públicas estables. Ese debiese ser el foco de los dos candidatos que disputarán el sillón presidencial, en un escenario que no es de lo más auspicioso para las pymes locales. El crecimiento económico del país está estancado en torno al 2%, mientras que el desempleo se ha mantenido elevado en los últimos años.

Las leyes laborales que se han aprobado en este periodo, como las 40 horas y el salario mínimo, afectan el desempeño de las empresas de menor tamaño, y esperamos que los programas de ambos candidatos, consideren el difícil pie en que están las pymes, con una elevada morosidad, y un complejo acceso al financiamiento.

Las pymes deben estar en el programa presidencial, pero no como un adorno más, sino que como un tema central. Sabemos que es la seguridad el tema primordial en estos tiempos, pero miles de chilenos también esperan encontrar un empleo formal, y poder tener seguridad económica, y para ello se requiere de medidas que mejoren las condiciones que tienen hoy. El Estado debe ser un aliado de las pymes, y no ahogarlas con burocracia.

Gustavo Ananía,

CEO de RedCapital.