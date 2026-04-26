Maratón de Santiago 2026: chileno Hugo Catrileo obtiene el tercer lugar en los 42K

Con 33 mil corredores inscritos, la Región Metropolitana se convirtió en el epicentro del atletismo continental con la Maratón de Santiago 2026, el evento deportivo más multitudinario del país. La competencia comenzó frente al Palacio de La Moneda y recorrió las principales arterias de Santiago, Ñuñoa y Providencia, convocando a miles de participantes y espectadores.

Chile logró subir al podio gracias a Hugo Catrileo, quien obtuvo el tercer lugar en los 42K, consiguiendo medalla de bronce para el país con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 22 segundos.

Desde los primeros kilómetros, Catrileo logró posicionarse entre los corredores más competitivos, integrando el grupo de avanzada liderado por los keniatas Cornelius Chepkok y Michael Kamau.

El resultado tuvo un mérito especial, considerando que, según comentó previamente a La Tercera, esta fue su primera participación en la distancia de maratón.

Pero Catrileo no fue el único representante nacional en destacar: la chilena María José Calfilaf alcanzó el cuarto lugar en la clasificación general femenina, convirtiéndose además en la mejor chilena en los 42K.

Los keniatas Chepkok y Kamau se quedaron con el oro y la plata, respectivamente, mientras que en la categoría femenina la etíope Tigst Belew se coronó campeona, estableciendo un récord histórico para la competencia.

Categorías 21K y 10K

Otro de los nombres a seguir era Carlos Díaz, campeón de los 42K en 2025, quien esta vez compitió en los 21K en medio de su proceso de recuperación tras una lesión. El atleta nacional consiguió subirse al podio con un tercer lugar, destacando su rendimiento pese a no estar aún en plenitud competitiva.

En los 10K, Chile dominó con autoridad: Diego Uribe consiguió su tercera victoria consecutiva en la prueba, mientras que Daniela Moya se impuso en la categoría femenina, consolidando una destacada jornada para el atletismo nacional.