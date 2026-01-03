PAES: puntajes intermedios

Señor director:

Año tras año escuchamos que, si no obtienes un puntaje “alto” en la PAES, tu futuro universitario se complica. Ese relato es incompleto. El sistema reconoce distintas trayectorias y ofrece herramientas concretas para convertir un puntaje intermedio en oportunidad: puedes postular hasta 20 carreras y ordenarlas por preferencia, lo que aumenta tus chances de ser convocado en la alternativa que más te representa.

La clave está en comprender las ponderaciones: cada carrera valora de forma distinta NEM, Ranking, Competencia Lectora, Matemática (M1/M2) y la prueba electiva. Si detectas dónde tus mejores resultados pesan más, haces que tu puntaje trabaje a favor de tu vocación.

A esto se suma la admisión especial, que reconoce méritos académicos, desempeño deportivo y otras trayectorias. Usarla en paralelo a la vía regular amplía el camino de quienes no quieren que un número sea su única carta de presentación.

Finalmente, la decisión informada se construye con datos y orientación. Herramientas como el Simulador de Becas y Puntajes UNAB y las actividades de Explora UNAB permiten visualizar escenarios de selección y financiamiento, conversar con equipos académicos y validar mallas y sedes antes de postular.

En tiempos de ansiedad y comparaciones, defendamos la planificación por sobre el prejuicio: un puntaje intermedio no te define, te desafía a diseñar una estrategia. Y cuando la estrategia es buena, las puertas se abren.

Camila Espinoza

Subdirectora Admisión y Difusión U. Andrés Bello