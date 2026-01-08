Planificación urbana

Señor Director:

En el inicio de un nuevo gobierno, conviene poner en valor la continuidad de la Política Nacional de Desarrollo Territorial como marco para ordenar la acción pública en un país desigual. Su mayor avance ha sido integrar lo urbano y lo rural, entendiendo que el territorio funciona como sistema: conectividad, servicios, vivienda y ecosistemas se articulan más allá de los límites comunales.

Es clave salir del diagnóstico y entrar a la acción. La política debe consolidarse como soporte técnico del Ejecutivo, aportando criterios para proyectos de ley e instrumentos que aceleren la inversión y la ejecución sin que se obvien impactos, que resuelvan controversias como la hiperdensidad o las tramitaciones.

Asimismo, es indispensable seguir consolidando gobernanzas multisectoriales: Estado, municipios, academia, comunidades y sector privado. Ahí se juegan nuevos consensos con propuestas concretas de infraestructura y ciudad, adaptación al cambio climático, reducción del déficit urbano-habitacional y protección ambiental, con planificación vinculante, certeza jurídica y financiamiento.

Alberto Texido

Consejero CPI