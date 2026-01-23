Los incendios forestales y la ética periodística

Señor Director:

La reciente tragedia provocada por los incendios forestales en el sur del país vuelve una vez más a poner en discusión la forma en la que los medios cubren este tipo de catástrofes. Informar lo ocurrido en las distintas localidades como Penco y Lirquén es, sin duda, necesario para comprender la magnitud de lo ocurrido y sus consecuencias. Sin embargo, es preocupante que en nombre de la información se expongan reiteradas veces el dolor de las personas afectadas en la tragedia

Registrar testimonios en medio del llanto mientras se muestra el paisaje desolado de la región no siempre contribuye a mejorar la comprensión de los hechos. En muchos casos, parece primar el impacto emocional de la imagen transmitida en televisión más que el respeto a las personas damnificadas, lo que termina convirtiendo la tragedia en espectáculo.

El periodismo cumple con la función social de informar, por lo mismo se espera que reflexionen sobre los límites éticos y morales de su cobertura para no transformar una noticia en un espectáculo mediático.

Maximo Gabriel González Silva

Estudiante