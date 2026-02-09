¿Gobernará Jekyll o Hyde?

Señor director:

En “El extraño caso del Doctor Jekyll y el señor Hyde”, Robert Louis Stevenson nos mostró la dualidad del ser humano de una forma visceral: aisló las pulsiones negativas de Jekyll en una segunda personalidad, el señor Hyde.

Recordé esa obra mientras leía sobre la gira internacional del Presidente electo José Antonio Kast. Si bien muchos sentimos un alivio cuando, en su primer discurso como flamante mandatario, hizo un llamado a la unidad. Incluso se ganó abucheos por defender a Jeannette Jara. Esa retórica parecía dejar en el pasado su yelmo de guerrero de la batalla cultural. Pero quizás pecamos de ingenuos. Algo de esa naturaleza conservadora y

desafiante, digna de su rebelión contra los coroneles de la UDI, existía en forma de Hyde.

Pero tuvimos que esperar hasta su primera gira internacional para verlo en su esplendor. Esa actitud moralista pero convocante de ese primer discurso se vio opacada por la tentación húngara. Su reunión con Viktor Orbán, el líder de la Unión Europea más cuestionado de todo el conglomerado, sólo se explica como un gusto ideológico. Un saludo a sus socios más extremos. Un recordatorio de que, tal como lo dijo en los debates, sus convicciones estaban “intactas”, a pesar de su tono contenido.

Con esas cartas sobre la mesa, vuelve el debate: ¿Qué José Antonio Kast entrará a La Moneda el 11 de marzo? ¿El convocante o el confrontacional? ¿Jekyll o Hyde? Quizás la respuesta sea un poco de ambos. Como lo vimos con el actual Presidente Gabriel Boric, el contraste entre sus opiniones como parlamentario y como presidente es amplio. Al final, la realidad nos aterriza a todos.

Matías Valentín Maldonado Campos

Periodista