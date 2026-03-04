Señor director:

Las cifras del World Obesity Atlas 2025 son una alerta que no podemos ignorar: en Chile, el 42% de los adultos padece obesidad y un 83% presenta un Índice de Masa Corporal elevado, posicionándonos como uno de los países con mayor incidencia en Latinoamérica. Ante esta realidad, hoy en el Día Mundial de la Obesidad, cabe preguntarnos: ¿comprendemos realmente la magnitud de lo que esto implica para la vida de las personas? Como actores del ecosistema de salud, nuestra responsabilidad nos invita a mirar este fenómeno más allá de una fría estadística.

La obesidad es una condición multicausal compleja que afecta no sólo la salud física, sino también la salud mental y el desarrollo social de las personas. Por ello, el desafío actual no es sólo ofrecer tratamientos, sino liderar una transición genuina hacia el bienestar.

Desde el rol que desempeñamos en la industria de la salud, nuestra prioridad es fomentar la adherencia a los tratamientos de esta patología con el programa Mi Salcobrand, para mejorar el acceso de las personas, junto con las alianzas con Fonasa y Cenabast. Además de facilitar la prevención con el mundo de vitaminas y suplementos. El bienestar no es sólo la ausencia de enfermedad; es un estado de equilibrio que requiere un acompañamiento cercano, soluciones innovadoras y, sobre todo, una mirada empática que elimine el estigma asociado al peso.

Es urgente que todos los actores, públicos y privados, colaboremos para que el paciente tenga las herramientas necesarias para prevenir esta situación y también en el caso de tener la enfermedad, retomar el control de su vida. El futuro de la salud pública en Chile depende de que hoy seamos capaces de mirar más allá del síntoma y prioricemos la calidad de vida y bienestar de las personas.

Claudia Carmona

Químico Farmacéutica