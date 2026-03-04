Enfrentando marzo: las deudas no son sólo de las personas

Señor Director:

Marzo es el verdadero inicio del año. Es el mes en que los hogares reorganizan sus finanzas y enfrentan gastos acumulados. También es cuando se vuelve más visible el impacto del estrés financiero en el entorno laboral y en el hogar.

El Estudio de Bienestar Financiero de Mercer muestra que 45 minutos diarios en horario laboral se destinan a preocupaciones financieras, lo que equivale a cerca de un 10% del tiempo productivo. Además, 7 de cada 10 personas se siente estresada por su situación financiera y 35% reconoce que esto impacta su desempeño de manera moderada a significativa.

Sin embargo, más del 80% de los trabajadores no recibe beneficios asociados al pilar financiero en sus organizaciones. Al mismo tiempo, 65% no planifica regularmente y 50% no tiene claridad sobre cómo administrar su presupuesto familiar.

Las cifras son claras y preocupantes. Si las empresas declaran el bienestar como parte de su estrategia, el componente de educación financiero no puede seguir siendo el eslabón débil. Integrarlo de manera estructurada ya no es un complemento, sino una decisión organizacional coherente con los desafíos actuales de los trabajadores. ¿Cuándo se pondrán al día las organizaciones con la deuda del bienestar financiero?

Joaquín Ramírez,

Director de Wealth de Mercer Chile.