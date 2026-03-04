Sin mujeres no hay desarrollo

Señor director:

Chile enfrenta una brecha laboral femenina que no solo es un problema de equidad, sino también de crecimiento. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la participación laboral de las mujeres bordea el 52%, frente al 71% de los hombres. A ello se suman mayores niveles de subutilización e informalidad y una brecha salarial cercana al 24%, que se amplía con la edad.

El principal obstáculo no es la falta de talento, sino la sobrecarga de cuidados que recae desproporcionadamente en ellas. Mientras casi un tercio de las mujeres fuera de la fuerza laboral no busca empleo por responsabilidades familiares permanentes, en los hombres esa cifra es mínima.

Cerrar esta brecha requiere avanzar en un sistema nacional de cuidados y en mayor inserción femenina en sectores de alta productividad. No es solo justicia social: es desarrollo económico para el país.

Marcela Vaccaro

Clery Neyra

Magdalena Silva

Vicerrectoras AIEP