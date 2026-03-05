Una Ley de Inteligencia Artificial para el contexto chileno

Señor director:

Nuestro país enfrenta una oportunidad legislativa única: no solo regular, sino impulsar una ley de Inteligencia Artificial que fomente el emprendimiento, la modernización tecnológica y la competitividad de Chile en el escenario global.

Necesitamos promover la IA de forma innovadora, responsable y con identidad local, donde la regulación conviva armónicamente con el fomento a la inversión.

Desde la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, estamos convencidos que un proyecto de ley inspirado en modelos europeos precautorios, criticados por su rigidez y potencial para asfixiar la innovación, no se ajusta a nuestro contexto, que requiere acelerar su productividad y proteger el potencial de crecimiento de nuestras pymes.

Por eso, hacemos un llamado a repensar el proyecto con pragmatismo y mirada hacia el futuro, para construir una normativa que proteja a las personas sin sacrificar nuestro desarrollo económico y digital.

José Pakomio

Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC)