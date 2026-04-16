Señor Director:

Los hechos ocurridos durante una actividad académica, donde una autoridad fue agredida por estudiantes, dicen algo que va más allá del recinto universitario.

La universidad representa, en el imaginario colectivo, uno de los pocos espacios donde el desacuerdo y la diferencia son parte del aprendizaje, no una amenaza. Se argumenta, se escucha, se construye con el que piensa distinto. Que ese espacio sea escenario de agresión no es un dato menor. Revela hasta dónde ha llegado un deterioro que, ciertamente, no comenzó ahí.

Lo que se ha ido perdiendo en la vida pública no es solo la capacidad de argumentar. Se ha erosionado la ética del cuidado, esa disposición a tratar al otro como alguien que merece ser escuchado y considerado, aunque piense distinto. Cuando eso se pierde, el otro deja de ser interlocutor y pasa a ser enemigo. Y a un enemigo no se le responde, se le silencia y agrede. De este modo, el desacuerdo ya no encuentra forma y la agresión ocupa el lugar de la palabra y del encuentro.

El cumplimiento normativo es necesario, pero no suficiente para sostener una cultura ética. La ética no se aprende en los reglamentos. Se aprende en las prácticas cotidianas, en la forma en que se escucha, en cómo se responde, en los límites que se cuidan colectivamente. Cuando esas prácticas se debilitan, el desacuerdo no desaparece, pero pierde su forma y busca otras salidas.

Como advierte Adela Cortina, la ética es condición de la confianza. Y la confianza se construye en la consistencia entre lo que una sociedad declara valorar y lo que efectivamente ocurre en sus espacios comunes.

¿Cuál es nuestra tarea cuando el tejido social ya no soporta la diferencia?

Lo que está en juego no es solo el clima universitario. Es la cultura del disenso legítimo que como sociedad estamos, o no estamos, siendo capaces de sostener y cultivar.

Andrés Ossandón

Rosa Madera

Macarena McKay

Gabriela Salvador

Pedro Pablo Correa

Directores de Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile

Sara Lara Espinoza

Directora Ejecutiva