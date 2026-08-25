Ciencia en Chile: mucho más que financiamiento
Señor director:
Cada cierto tiempo reaparece una cifra que domina el debate sobre ciencia e innovación: Chile destina menos del 0,5% de su PIB a investigación y desarrollo (I+D), mientras el promedio de la OCDE supera el 2,5%. La conclusión parece evidente: debemos invertir más, es cierto, pero reducir la discusión al financiamiento oculta otros desafíos relevantes.
La narrativa habitual señala que la OCDE invierte cerca de siete veces más que Chile en I+D. Sin embargo, nuestro país cuenta con aproximadamente 1.200 a 1.500 investigadores por millón de habitantes, frente a más de 4.500 en la OCDE. La brecha, por tanto, no está sólo en los recursos, sino también en la masa crítica disponible para transformarlos en conocimiento.
La ciencia no funciona como una obra de infraestructura. Si mañana duplicáramos el presupuesto en I+D, no aparecerían automáticamente nuevos investigadores ni capacidades científicas para absorber eficientemente esos recursos. Formar capital humano avanzado requiere años y debe crecer junto con la inversión.
Existe además otra brecha: la participación de la industria. En la OCDE, cerca de tres cuartas partes de la I+D es ejecutada por el sector empresarial; en Chile, apenas alrededor de un tercio. Los países más innovadores han entendido que generar conocimiento no es tarea exclusiva de las universidades.
Chile necesita invertir más, pero también aumentar su masa crítica científica e incentivar decididamente la participación empresarial. La ciencia se financia con recursos, pero se construye con personas. Sólo fortaleciendo ambas dimensiones podremos transformar esa inversión en innovación, productividad y desarrollo.
Adison Altamirano Navarrete,
Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente. Universidad de La Frontera
Rodrigo Figueroa Espinoza,
Profesor Asociado Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales. Pontificia Universidad Católica de Chile