Ventajas comparativas

Señor director:

Con motivo de la discusión en torno al financiamiento de las áreas prioritarias para la ciencia y el conocimiento en Chile, me permito hacer un breve análisis desde una mirada económica. Uno de los padres de la economía clásica, David Ricardo, escribió en 1817 sobre la importancia de que los países se enfocaran prioritariamente en lo que mejor sabían o podían hacer. Paul Romer, Nobel de economía en 2018, demostró que invertir en ideas y creatividad genera rendimientos crecientes a largo plazo.

Si revisamos el último siglo de nuestra historia, una de las áreas que más prestigio le han dado a Chile son las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Nuestros dos únicos premios nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda fueron galardonados en literatura. Los recientes premios Pritzker de arquitectura, Alejandro Aravena y Smiljan Radić, han sido reconocidos mundialmente por su aporte creativo y funcional. La arquitectura es una disciplina que se nutre del arte, la historia, el diseño y el urbanismo. Violeta Parra y Nicanor nos internacionalizaron a través de su arte tan chileno como universal.

Seguramente me quedo corto si menciono nombres como Claudio Arrau, Roberto Matta, Marta Colvin, Isabel Allende, Roberto Bolaño, José Donoso, María Luisa Bombal, Isidora Aguirre, Víctor Jara, Francisco Varela, Óscar Castro, Enzo Faletto, Humberto Gianinni, Marcela Serrano, Ricardo Latcham, Raúl Ruiz, Paulina García, Luis Alarcón, o Alfredo Jaar. La lista es demasiado larga e injusta para esta breve columna. Son decenas los artistas e intelectuales que han puesto el nombre de Chile en el mundo y han creado obras y generado cátedras, becas y convenios académicos que nos han dado reconocimiento internacional. La relación de retorno respecto de la inversión en estas áreas es enorme, especialmente como capital reputacional. Somos conocidos en el mundo gracias a ellos. Haríamos bien en revisar cómo se invierte en una de nuestras áreas más productivas y con menos externalidades negativas.

Manuel Gárate Chateau

Instituto de Historia UC