Garantizar los derechos de niñas y niños en la Ley de Presupuesto 2027

Señor Director:

A propósito del informe de la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile sobre las modificaciones al presupuesto vigente 2026, distintas organizaciones de la sociedad civil hacemos un llamado a las autoridades competentes en el marco de la discusión presupuestaria para 2027.

El informe publicado por ambas instituciones da cuenta de los ajustes aplicados al presupuesto 2026. De las 188 asignaciones que afectan a programas para niñas y niños, un 45% ha sufrido recortes, que golpean especialmente a los programas preventivos y de apoyo temprano. El Sistema de Protección Integral a la Infancia perdió $4.156 millones (−3,8%), con rebajas al Programa de Apoyo al Recién Nacido (−10,5%) y a Crecer en Comunidad (−31,1%). En educación parvularia disminuyeron el Convenio con Integra, los jardines infantiles vía transferencia de fondos (VTF) y el Plan de Fomento de la Lectura en Primera Infancia (−32,7%). A esto se suma, la protección especializada, que cayó en $14.562 millones (−2,5%) y la infraestructura escolar pública que concentró la mayor reducción del sector, con más de $30.600 millones de pesos.

Valoramos que los ministerios de Desarrollo Social y Familia y de Educación estén desarrollando planes y programas orientados a mejorar el financiamiento de la educación inicial y la protección de la niñez. Pero estos avances requieren, hoy, recursos concretos. La Ley N°21.430 lo mandata: la Ley de Presupuestos debe priorizar el financiamiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes (artículo 16).

Entendemos que los equilibrios de la economía nacional son prioridades legítimas y apremiantes. Pero ningún país construye su futuro a costa de un mayor déficit en el desarrollo de su infancia. No asegurar y priorizar el cumplimiento de los derechos de niños y niñas no solo afecta sus oportunidades presentes, sino que reduce su potencial desarrollo por el resto de su vida y el bienestar social y económico de toda la sociedad.

Pacto Niñez y Fundación Colunga

Arturo Celedón

Educación Inicial 2030

Ernesto Treviño

Por un Chile que Lee

Carolina Andueza

Acción colectiva por la educación

Magdalena Sánchez

Juntos x la infancia

Magdalena Simonetti Reyes