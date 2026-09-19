Michelle Bachelet renuncia a su candidatura a la ONU

Laexpresidenta Michelle Bachelet dio a conocer esta tarde que bajó su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Ello ocurre solo un día despues de que en el último sorteo informal del Consejo de Seguridad quedara penúltima, tras recibir solo un voto a favor y 11 en contra.

En un video difundido en sus redes sociales, la exmandataria señaló que “algunos creerán que eran los tiempos adecuado para el tipo de candidatura que quise representar, cuando los vientos soplan fuertes contra principios como el multilateralismo; contra el derecho internacional, permanentemente transgredido; la existencia del cambio climático, que algunos niegan, pese a la evidencia científica; y la democracia y los derechos humanos, que se encuentran en peligro”.

Pese a elló, aseveró que no se arrepentía de haber postulado y que afirmó que “contra la corriente, estoy convencida de era el momento de levantar la voz en defensa de estos principios, que han sido orgullosa bandera de mi postulación”.

Agradeció a los presidentes de Brasil y México, Luis Inacio “Lula” da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente, así como a todos quienes la apoyaron desde Chile, sin referirse a la decisión que tomó la administración del Presidente José Antonio Kast, quien declinó respaldarla.