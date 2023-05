¿En qué se parecen las isapres y la Constitución?

Es obvio que un negocio regulado (este caso, porque se trata de seguros obligatorios, no está de más recordarlo), siempre está en manos de la autoridad política que viva o muera y es evidente que el Gobierno, a pesar de sus propias convicciones (que comparto), está haciendo lo que pueda por salvarlos. Entiende que es un problema de todos. La cuestión de fondo es que ellos mismos debieran, al menos, insinuar quién paga la cuenta. No lo han hecho, porque el escándalo que han promovido solo conduce a que pague Moya. Mala idea, ni siquiera en tiempos de dictadura se hizo algo como eso, pues hasta la cartera vencida de los bancos el año 1982 se debió pagar y los accionistas bancarios de la época no vieron un dividendo mientras eso no ocurrió. Es que es impresentable la pretensión.