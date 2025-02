El general Baquedano, el soldado desconocido y el Ejército de Chile

El tema de la estatua del general Baquedano y la tumba del soldado desconocido no es fácil de tratar en Chile, ya que nos lleva a recordar los desórdenes y la destrucción pública ocurridos desde octubre del 2019 hasta fines del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, un Gobierno que algunos premian por defender la democracia, y otros que lo acusan de no actuar con firmeza en la defensa del Estado de Derecho.

El tema ha estado en las noticias y se ha complicado más de lo que corresponde por un actuar poco claro del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en la materia, como también por declaraciones y entrevistas de quien fuera el comandante en Jefe del Ejército desde marzo 2018 a marzo 2022.

El general (r) Martínez recomienda que Baquedano y su caballo Diamante vayan a hacerle compañía a Carrera y O’Higgins, no indicando qué pasaría con el soldado desconocido, pero asumo que terminaría descansando en el altar de la patria. A la fecha el primero está en el museo militar y el segundo en el regimiento Buin.

Legalmente y la forma en que el Gobierno los sacó de la Plaza Baquedano fue para repararlos, debido a los daños que habían sufrido durante los ataques sufridos y, especialmente, el ocurrido en marzo de 2021. El tema complica a los gobiernos, es una papa caliente que nadie quiere resolver porque genera pasiones a uno y otro lado, incluso de negación que hayan ocurrido los hechos en esos tiempos.

Hay algunos que esperan declaraciones del actual comandante en Jefe del Ejército, el general Iturriaga, no entendiendo que en esta materia al Ejército se le puede consultar, pero que no es una materia sobre la cual puedan decidir. Es una materia que el CMN debe resolver y ellos lo saben, y es una materia en que no veo al mando militar inmolándose después de haber visto las reacciones del mundo político en el 2021, cuando el Ejército opinó sobre la materia.

Obviamente, buena parte de los chilenos, casi transcurridos cuatro años de lo ocurrido, queremos que vuelva a su lugar original, un lugar en donde general, soldado y caballo descansaron casi 100 años. No hacerlo sería aceptar o darles la victoria a los vándalos que los atacaron antes y después de las restricciones impuestas por la pandemia.

Si queremos que estén bajo la custodia del Ejército de Chile, necesariamente la Plaza Baquedano tendría que quedar asignada a la comandancia general de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana, tal como sucede con el Altar de la Patria en donde descansan los restos de O’Higgins, o lo que pasa en Valparaíso con el Monumento a los Héroes Navales, que está bajo la custodia de la Armada de Chile, lo que permitió a esta defender el monumento cuando estuvo bajo amenaza.

Hay algunos que encontrarían atrevido pasarle la custodia de la Plaza Baquedano al Ejército, pero en mi caso es algo que me parece una buena idea y algo que de seguro evitaría que ese lugar siga siendo el epicentro de los desórdenes públicos en Santiago. Lo que, es más, les pasaría la custodia de todos los monumentos militares, ya que los héroes militares chilenos son más que O’Higgins, Carrera y Baquedano. No en vano tenemos un Ejército bicentenario siempre vencedor y jamás vencido.

Veamos que resuelve el CMN y espero no encuentren o inventen una razón urbanística para sacarlos de ahí, o que el sistema político no ceda a la tentación de buscar una salida fácil, como es mantenerlos donde están actualmente.

La memoria de los que nos dieron las victorias militares de la Guerra del Pacífico merece dignidad y agradecimiento. Ellos están representados por el general que nos dio las victorias principales y por un soldado chileno que dio su vida por Chile en los desiertos del norte.

Baquedano y el soldado desconocido no son responsables por lo que ocurrió en el pasado reciente, o responsables por el actual ambiente de crispación política. Merecen un trato justo y a la altura de sus méritos y sacrificios.