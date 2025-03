Más allá de las generalizaciones: la diversidad de los malls chinos en el Chile rural

En diversos medios se ha destacado la llegada de los malls chinos como una amenaza o fuente de preocupación para negocios locales y familiares por un lado, y por otro, muestran ser una oportunidad para las y los residentes locales en términos de ofrecer productos variados a precios accesibles. Hace poco, la Multigremial Nacional solicitó al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al Gobierno fiscalizar a los malls chinos, afirmando que algunos atentan “contra la libre competencia y daña la competitividad de las empresas de menor tamaño”.

En el contexto de estas acusaciones en contra de estos negocios chinos, especulaciones y testimonios personales que llenan los comentarios de los diarios electrónicos y las redes sociales, nos parece importante que la discusión esté basada en datos e información libre de prejuicios, sesgos e intereses políticos o económicos. Por ejemplo, una fiscalización enfocada en solo los malls chinos constituiría una práctica discriminatoria y altamente racializada por su enfoque explícito en “negocios de origen chino”. La solicitud de Multigremial Nacional y su cobertura en la prensa ya ha hecho daño en la comunidad diversa de nacionalidad y/o ascendencia china, por la reproducción de ideas generalizadas y estigmatizantes que asocia a negocios y personas chinas con prácticas ilícitas.

¿Qué sabemos de los malls chinos? Hicimos un estudio de caso de los malls chinos en la región de Ñuble, publicado por Núcleo Milenio Impactos de China en América Latina (ICLAC) con el apoyo de RIMISP- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

El estudio evidencia que la expansión de los malls chinos sigue un patrón centro-periferia, iniciando en la capital regional, luego en las capitales provinciales y finalmente en comunas rurales. No todas las comunas cuentan aún con un mall chino; las más aisladas o rurales todavía no lo tienen, aunque existe una demanda latente. Por ejemplo, un residente en una comuna aislada indica que “nos gustaría mucho tener un mall chino en el pueblo para no tener que viajar a Chillán, además de una COPEC”.

Los resultados indican una estrategia de crecimiento sostenido y una respuesta a la demanda de los consumidores locales. Existe una amplia variación de productos y precios entre los diferentes negocios. Estos indican un mercado competitivo, donde cada establecimiento fija sus precios de manera independiente, posiblemente en respuesta a las condiciones locales del mercado y estrategias individuales de negocio. No encontramos evidencia de colusión entre los malls chinos. La dispersión de precios observada sugiere una competencia activa entre estos establecimientos. La variabilidad en los precios contradice discursos que sugieren una coordinación de precios o prácticas anticompetitivas. La diversidad en prácticas comerciales sugiere un alto grado de adaptación a los entornos locales y estrategias independientes entre los establecimientos.

La presencia de los malls chinos en áreas rurales contribuye a la diversificación del comercio minorista y ofrece a las comunidades acceso a una variedad más amplia de productos. No obstante, también plantea desafíos para los negocios tradicionales locales, que deben competir en términos de precios y variedad de productos. Es necesario estudiar el fenómeno desde múltiples disciplinas para conocer de manera profunda el impacto económico, social y de bienestar de los malls chinos en las comunidades rurales y locales. Comprender las motivaciones detrás de la expansión y las estrategias comerciales de estos establecimientos será esencial para anticipar tendencias futuras y desarrollar políticas adecuadas y basadas en evidencia.

