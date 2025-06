Del bacheletismo de Jara al laguismo de Tohá: el camino entre las encuestas y la franja televisiva

A dos semanas de la elección primaria del oficialismo, el ambiente ha estado lejos de ser electoral y la narrativa de los candidatos tiene dificultades en materializar una invitación directa a la urna. Ello, no obstante que el final de esta carrera promete una definición fotográfica.

El bloque progresista parece caminar sobre una cornisa: dividido entre la defensa de la gestión, el ajuste de cuentas simbólico y una estrategia electoral que aún no se escribe, pero que se sabe que avanzó hacia algo más intenso que un fuego amigo. Y las encuestas algo avalan esa percepción. Si tomamos cinco de las principales encuestas del país y analizamos los últimos dos datos –tomando el ejercicio de Fabrica Chile–, las cifras hablan claramente.

Siguiendo el refrán popular, despacio y constante se gana la carrera, Jeannette Jara se mete por los palos y logra poner en jaque a Carolina Tohá, la carta –aparentemente– segura del oficialismo. Si bien lo anterior no necesariamente le asegura la concreción en votos del escenario que describen las encuestas, esto le ha significado a la abanderada comunista crecer en todas estas, llegando, incluso, a liderar en dos de ellas.

Con todo, la candidata PPD sigue firme liderando en la mayoría de las encuestas (tres de estas cinco) y Jara parece haberse posicionado como la contendora directa de la exministra del Interior, acortando considerablemente la distancia, de 4,8 puntos promedio a 0,6 puntos promedio, lo cual forzará a Tohá a sacar la artillería pesada para llegar con mayor holgura –o al menos escapando al fantasma del margen de error– al domingo 29 de junio.

La pregunta relevante, entonces, es si la situación actual es mérito de Jara y su comando o se debe al excesivo relajo de Tohá y el suyo. Y la respuesta presume ser obvia, pero compleja al mismo tiempo. Por un lado, se ven dos tipos de liderazgos enfrentados: el “bacheletismo ameno” de Jeannette Jara y la “firmeza laguista” en Tohá y, en lo mismo, la capacidad de convocatoria que, hasta el encuadre de hoy, se logra ver. Así las cosas, Jara no ha tenido que moverse más a la izquierda y Tohá no logra leer ciertas dinámicas políticas que la lleven fuera del electorado militante.

Gonzalo Winter, en cambio, con el tedio del estancamiento, lucha por el desmarque del actual Gobierno, asumiendo un rol crítico y distanciándose de elementos a la vista, constitutivos del ser frenteamplista. A la fecha, moviéndose entre 5 y 6 puntos en las encuestas, Winter parece ser un gran diputado más que un gran candidato presidencial, donde solo se ha transformado en comparsa para dos púgiles con mayor gramaje.

Respecto de Mulet, no hay mucho más que decir: el candidato verde (casi) no marca en las encuestas y parece más bien sacado de un textbook de los años 90, con una campaña tan modesta como fácilmente olvidable.

Este es el escenario que nos muestran las últimas encuestas, considerando que no muchas más habrá, dada la veda electoral que se inicia el día sábado 14 de junio. Pero, aun sin encuestas, no faltarán otros elementos que nos permitan sondear la recta final de las primarias oficialistas. Más allá de la impresión que uno tenga de la franja electoral –en donde expertos debaten arduamente si esta tiene o no tiene impacto–, lo cierto es que, estando los datos de la encuesta CNTV-IPSOS 2021, que analiza el desempeño de la franja para la primera vuelta de noviembre de ese año, existe una parte del electorado (75%), que declara haberla visto y, más relevante aún, un 31% que declara que se motivó a ir a votar luego de verla.

Si bien estos datos hay que tomarlos con pinzas, en función de que ahora hablamos de franja electoral de primarias, nos permiten reconocer que, por lo menos, algún impacto tendrá.

Sobre lo mismo, entonces, el inicio de la franja electoral que se proyecta para el día de hoy –y que durará hasta el 26 de junio– podrá ser útil para saber si hay virajes de último minuto en lo narrativo y en lo comunicacional o, bien, será una nueva ocasión desperdiciada tanto en términos de conquistar electorado como también de incitar la participación. Ese es el gran desafío, sea cual sea el tipo de liderazgo que se imponga.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.