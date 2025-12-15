Con las mayorías ciudadanas en el centro, siempre

El pueblo de Chile se expresó con claridad y tomó una decisión soberana para los próximos cuatro años. En democracia, esa decisión se respeta sin matices ni excusas. A contar del 11 de marzo, nos corresponde asumir con responsabilidad y convicción nuestro rol de oposición, no desde la negación, sino desde la defensa firme de los derechos y de la dignidad del ser humano.

Esta derrota exige reflexión profunda y honesta. No para buscar culpables, sino para comprender las razones de un resultado que solo puede enfrentarse con la máxima unidad política y social. Escuchar más, corregir con humildad y volver a encontrarnos con la ciudadanía es una tarea inmediata.

Hoy es urgente convocar, de manera amplia y generosa, a un frente democrático en defensa de los derechos sociales, un espacio que reencante a la ciudadanía y nos permita, paso a paso, volver a conducir los gobiernos locales, regionales y, más temprano que tarde, el Gobierno nacional. Sin atajos ni soluciones mágicas: con trabajo territorial, integridad y vocación de mayorías.

La política es siempre de largo plazo. Las grandes conquistas sociales nunca han sido inmediatas; al pueblo de Chile le ha costado años de organización, perseverancia y lucha democrática. Olvidarlo sería desconocer nuestra propia historia.

En este contexto, el socialismo tiene una obligación ineludible: articular esa unidad política, pero sobre todo social, que permita proteger y profundizar los avances conquistados, defendiendo a la ciudadanía más desprotegida y vulnerada. Ese es nuestro deber histórico y también nuestro compromiso con el Chile que viene.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.