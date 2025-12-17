Confianza y control: la auditoría contra el riesgo corporativo

El liderazgo empresarial en Chile exige hoy una mirada más allá del balance. Mientras la agenda pública se enfoca en el crecimiento, un desafío silencioso sigue escalando posiciones: el riesgo de fraude corporativo.

Tal como indica el informe Global elaborado por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) de 2024, que analiza casi 2 mil casos en 138 países, las empresas pierden, en promedio, un 5% de sus ingresos anuales por acciones indebidas cometidas desde dentro, con una pérdida media de US$ 145.000 por caso.

Este mismo estudio muestra que en más del 50% de los casos, el origen del problema está en la falta de controles internos (32%) o en la elusión de los controles existentes (19%). Esto subraya la urgencia de fortalecer los sistemas.

Ante esta realidad, la vieja guardia de los controles financieros no es suficiente. Es imperativo que la gestión de riesgo evolucione de la verificación de cumplimiento a la detección proactiva y la investigación profunda. Necesitamos integrar urgentemente una línea de defensa más sofisticada, como la auditoría para identificar oportunamente debilidades de los sistemas de control interno y de los modelos de prevención.

Muchas veces existe el persistente error de juicio de equiparar la auditoría de estados financieros con la detección exhaustiva de irregularidades. La auditoría tradicional es fundamental, pues certifica la razonabilidad de las cifras, asegurando que la foto económica de la empresa sea más confiable. Sin embargo, su objetivo es la opinión sobre los estados financieros, no la localización de faltas o identificar fraudes.

La auditoría de los sistemas de control interno como soporte a la gestión, en cambio, es el proceso correcto y especializado. Su misión es ir más allá del número final para investigar la sustancia de la transacción. Utiliza técnicas avanzadas de análisis de datos, revisión de comunicaciones, trazabilidad documental y e-discovery, buscando la evidencia irrefutable que revela la malversación o la manipulación deliberada.

El mayor valor de la auditoría no se mide en la recuperación de activos después del daño, sino en la inmunización corporativa que ofrece. Más que descubrir el fraude, su poder reside en la prevención activa.

Al analizar las vulnerabilidades operacionales en sectores de alto riesgo, desde la complejidad de la rotación de inventarios en el retail hasta los complejos esquemas de gestión de filiales en los grupos empresariales, el diagnóstico oportuno se convierte en una herramienta invaluable para la alta dirección.

Esto permite a los Gobiernos Corporativos transformarse, pasar de observadores de riesgos a arquitectos de una gestión de prevención del riesgo de fraude formalizada. Se trata de diseñar estrategias particulares, documentadas rigurosamente en políticas y manuales, que no solo desincentivan, sino que detectan la irregularidad en sus etapas iniciales. Reducir ese 5% de pérdidas es un imperativo de sostenibilidad.

En un entorno que exige estándares éticos cada vez más altos, la adopción formal de la auditoría como pilar de control es un imperativo ético y de negocios. Las empresas que demuestran una gestión transparente y rigurosa del riesgo de fraude no solo minimizan su exposición a litigios y multas, sino que ganan el activo más valioso: la confianza.

Es tiempo de que las empresas chilenas integren esta disciplina. Que avancen en pos de la sostenibilidad, garantizando que el valor y la reputación de su negocio permanezcan intactos. La proactividad en el control es hoy la mejor muestra de liderazgo empresarial en el siglo XXI.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.