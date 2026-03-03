Región de Los Ríos: capacidad científica y desafíos para innovar en salud

Siendo la investigación científica un pilar fundamental para el avance en innovación en salud, Chile invierte alrededor del 0,35-0,4% de su PIB en investigación y desarrollo, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que supera el 2%. Esta brecha no solo evidencia un menor esfuerzo financiero, sino que también limita la posibilidad de consolidar procesos sostenidos de desarrollo biomédico.

Más allá del nivel de inversión, es necesario observar cómo se distribuyen las capacidades científicas y qué condiciones permiten que el conocimiento generado se traduzca en soluciones concretas para la población.

En este escenario, la Región de Los Ríos sobresale por su alta densidad de investigadores por habitante, ubicándose entre las regiones con mayor concentración relativa de capital humano avanzado. La Universidad Austral de Chile desempeña un papel central, al reunir equipos consolidados en oncología, biología molecular, enfermedades metabólicas y salud pública. Son grupos con formación internacional y productividad reconocida, enfocados en patologías prioritarias, como por ejemplo el cáncer –primera causa de muerte en Chile– y la diabetes, que afecta aproximadamente al 12% de la población adulta.

El territorio dispone de infraestructura, trabajo interdisciplinario y experiencia suficiente para impulsar investigación traslacional, desde la comprensión molecular de enfermedades hasta la identificación de biomarcadores con potencial terapéutico. Sin embargo, persiste un obstáculo estructural: la ausencia de financiamiento estable y de centros con proyección de largo plazo, orientados específicamente al desarrollo terapéutico.

La dependencia de fondos concursables de corta duración permite sostener publicaciones científicas, pero dificulta completar el ciclo que exige el desarrollo biomédico, desde la validación preclínica hasta la transferencia efectiva al sistema sanitario. A ello se suma la concentración histórica de centros, fondos orientados a desarrollo e innovación y recursos en la Región Metropolitana, lo que restringe una distribución más equilibrada del desarrollo científico.

Avanzar en descentralización no es solo una cuestión de equidad territorial, sino también de eficiencia, particularmente cuando regiones como Los Ríos cuentan con equipos consolidados capaces de liderar iniciativas de mayor escala. Sin planificación de mediano y largo plazo, muchas líneas prometedoras quedan limitadas a la generación de conocimiento sin alcanzar aplicación clínica.

La prevención y la promoción de la salud son esenciales y deben fortalecerse. No obstante, en enfermedades de alta carga, como el cáncer y la diabetes, la disminución sostenida de la mortalidad y de las complicaciones también dependen de nuevos tratamientos, terapias más efectivas y tecnologías diagnósticas avanzadas. Sin investigación orientada al desarrollo terapéutico, será difícil lograr descensos significativos en estas cifras.

La Región de Los Ríos tiene el potencial de consolidarse como un polo estratégico nacional en este ámbito. Para ello, se requieren políticas que fortalezcan la inversión regional, consoliden centros especializados y faciliten la transición desde la investigación básica hacia aplicaciones clínicas y tecnológicas.

El talento existe. El desafío es crear las condiciones para que ese conocimiento se transforme en impacto real para la salud de las personas y en una contribución significativa al desarrollo científico del país.

