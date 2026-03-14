La baja fecundidad en Chile: más allá de la alarma

La baja fecundidad en Chile se ha instalado como una preocupación creciente en el debate público. El registro de una tasa global de fecundidad (TGF) de 1,03 hijos por mujer en 2024 encendió alarmas y multiplicó diagnósticos superficiales, sin que ello haya dado paso a un análisis a la altura de la complejidad del fenómeno. Que la dinámica poblacional concite atención es una buena noticia; el desafío es avanzar desde la alarma hacia una comprensión sustantiva de los patrones reproductivos actuales, base necesaria para diseñar respuestas y políticas adecuadas.

Conviene partir por una precisión básica: la baja fecundidad no es un fenómeno nuevo ni inesperado. Desde fines del siglo pasado, Chile mantiene niveles por debajo del reemplazo poblacional (2,1 hijos por mujer) y su descenso ha sido gradual y persistente. La investigación demográfica ha documentado ampliamente esta trayectoria. Tampoco se trata de una anomalía chilena: según estimaciones recientes de Naciones Unidas, lugares tan diversos como Italia, Tailandia o Puerto Rico presentan hoy niveles de fecundidad comparables a los de Chile, mientras que Corea del Sur exhibe los valores más bajos a nivel mundial. En este contexto, la experiencia chilena se inscribe en una tendencia global que atraviesa realidades culturales, económicas y regionales muy distintas.

Una parte importante de la confusión actual proviene de una lectura simplificada de la Tasa Global de Fecundidad. La TGF es una medida hipotética: no indica cuántos hijos están teniendo realmente las mujeres, sino cuántos tendrían si el comportamiento observado en un solo año se mantuviera constante durante toda su vida reproductiva. Es útil para comparar períodos y territorios, pero no describe la fecundidad efectiva de las generaciones reales. Cuando esta distinción no se incorpora al análisis, se corre el riesgo de atribuir al país transformaciones estructurales que el propio indicador no nos permite confirmar cabalmente.

Lecturas de este tipo pasan por alto una pregunta fundamental: si la caída de la TGF expresa una renuncia creciente a tener hijos o, más bien, una postergación de los proyectos reproductivos. La TGF, por sí sola, no permite resolver esa cuestión. De hecho, mientras la fecundidad a edades jóvenes ha caído con fuerza (incluida la fecundidad adolescente, lo que constituye una buena noticia), la fecundidad en edades posteriores a los 30 años no se ha desplomado, lo que apunta más bien a un desplazamiento del calendario reproductivo que a un abandono generalizado de la idea de tener hijos. Gran parte de la caída reciente de la TGF se explica por la postergación de la maternidad hacia edades más tardías, lo que reduce la frecuencia de familias de mayor tamaño (tres o más hijos) y empuja el promedio hacia abajo. Pero ese mismo proceso no implica una transición equivalente desde tener un hijo hacia no tener ninguno. Plantear la renuncia como diagnóstico definitivo, sin considerar esta dinámica, implica interpretar la Tasa Global de Fecundidad más allá de lo que un indicador anual de período puede realmente mostrar.

Para observar la fecundidad real del país resulta más informativo recurrir a la paridez media, es decir, al número de hijos efectivamente tenidos por las mujeres al finalizar su vida reproductiva. Según el Censo 2024, este indicador en Chile alcanza los 2,09 hijos, prácticamente el nivel de reemplazo. Por otra parte, a los 30 años, dos tercios de las mujeres ya han tenido al menos un hijo, y solo un 9,2% llega al final de su vida fértil sin descendencia. Estos datos muestran que tener hijos sigue siendo una experiencia mayoritaria en Chile y que el cambio observado en la fecundidad responde más a transformaciones en el calendario reproductivo y en el tamaño de las familias que a un abandono generalizado de la maternidad.

Comprender adecuadamente estos procesos exige buena información y análisis riguroso. Chile cuenta, en este sentido, con una ventaja que no todos los países tienen: una institucionalidad estadística sólida y una producción de información demográfica robusta y confiable. Ese capital estadístico permite observar estas transformaciones con perspectiva y evitar diagnósticos simplistas. Pensar seriamente la fecundidad, junto al envejecimiento y los cambios en la estructura poblacional, requiere rigor técnico y visión de largo plazo. Un análisis adecuado de estas tendencias no ofrece respuestas inmediatas, pero sí permite orientar con mayor claridad las decisiones sobre el país que queremos construir a futuro.

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