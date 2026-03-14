Las tareas pendientes en educación

Casi tres de cada cinco adultos en Chile tienen bajo nivel de comprensión lectora (57%), más del doble del promedio de la OCDE (27%). Es una señal grave que nos indica que el sistema escolar tiene problemas profundos y estructurales. El próximo gobierno recibirá un sistema escolar que, como porcentaje del PIB, invierte más en educación que el promedio de la OCDE (5,9% versus 4,7%), pero que mantiene brechas importantes en aprendizajes, convivencia y calidad institucional. El urgente entonces revisar cómo está organizado y regulado el sistema para que los recursos efectivamente se traduzcan en mejores resultados.

Si pudiésemos priorizar tres desafíos estructurales en educación escolar para el gobierno de José Antonio Kast, estos serían: asegurar continuidad educativa, mejorar la oferta de calidad y eliminar la burocracia que ahoga a los equipos directivos.

En primer lugar, una prioridadcentral es revalorizar la educación y su función social, asegurando continuidad efectiva del servicio educativo. No es razonable que se sigan perdiendo días de clases por paralizaciones ilegales, tomas, narco funerales, falta de servicios básicos, elecciones, etc. Hanushek & Woessmann (2020), estiman que perder un tercio de un año escolar, disminuye los ingresos futuros de los estudiantes en 3%, y provoca que el PIB anual crezca en promedio un 1,5% menos por el resto del siglo. Entonces, se debe declarar la educación como servicio esencial y así garantizar que las escuelas estén abiertas y funcionando. Este será un tema difícil para el próximo gobierno, que deberá equilibrar diálogo con firmeza institucional para que el funcionamiento de los colegios no dependa de la coyuntura.

En segundo lugar, se deben alinear los incentivos para generar más y mejor oferta educativa. Hoy, la oferta de establecimientos de calidad está prácticamente congelada: existen restricciones para crear nuevos colegios, el sistema no reemplaza oportunamente a sostenedores de bajo desempeño ni facilita la expansión de proyectos que sí funcionan. Según la última ordenación disponible (2019), tres de cada diez establecimientos está en categoría medio-bajo o insuficiente, lo que equivale a cerca de 500 mil estudiantes recibiendo educación de baja calidad. Los buenos colegios deben poder crecer y los deficientes deben poder ser reemplazados.

El tercer gran desafío es que los equipos directivos y pedagógicos pongan su foco en gestionar, enseñar y formar. Hoy no cuentan con el tiempo suficiente para hacerlo, ya que destinan parte significativa de su jornada al cumplimiento de exigencias administrativas y a responder ante denuncias. En la última década se han duplicado las denuncias ante la Superintendencia de Educación. A esto se le suma la sobrecarga normativa, que muchas veces implica reportar la misma información en distintas plataformas, elaborar protocolos casi idénticos para exigencias similares o responder oficios por aspectos formales que no inciden en el aprendizaje. Todo esto desplaza el foco desde el aula hacia el papeleo, y hoy 7 de cada 10 equipos directivos declaran destinar más del 40% de su tiempo a tareas administrativas. Simplificar la normativa, mejorar el proceso de generación de reglas y otorgar mayor autonomía para gestionar la convivencia son pasos necesarios para recuperar el foco pedagógico.

La administración que ahora asume deberá llegar a ordenar la educación escolar para que estas tres dimensiones dejen de remar en contra en la formación de los chilenos del futuro. Ya no basta con gastar más, se requieren reformas estructurales para no seguir sacrificando generaciones de niños y niñas.

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