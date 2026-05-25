Educación superior y desarrollo regional

La relevancia y orientación de la investigación científica y de su transferencia en beneficio del país ha estado presente en la discusión pública, atrayendo la atención de diversos líderes de opinión. Se ha destacado la baja inversión en investigación y desarrollo de Chile, y que, a pesar de esto, los logros de nuestro país se destacan en la región, con una notable productividad científica. Con razón se destaca que en nuestro país no existe una adecuada articulación entre la educación superior y los sectores público y privado. Esta relación, debe ser más amplia y en todo el territorio nacional, es decir potenciar la relación con las empresas que se desarrollen en regiones, en trabajo conjunto con las instituciones de educación superior y los gobiernos regionales. Este sería un trébol virtuoso para la presencia de innovación y desarrollo, que incluye la decisión de destinar mayor cantidad de recursos creando un mayor diálogo y conexión con el sector productivo.

La educación superior representa un sistema complejo, diverso y articulado, que aporta a los desafíos estratégicos del país. Para realizar estas tareas, debe estar en un contacto cercano con el sector público y privado, lo que es clave para potenciar la generación de proyectos y avanzar en el desarrollo productivo. Sobre todo, estas instituciones están llamadas a cumplir un rol clave y pertinente en el trabajo con las comunidades locales y el país. En esta tarea, la Fundación Aequalis, tiene como misión promover el análisis y el diálogo orientado a la calidad docente y a la generación de conocimiento.

Precisamente con el objetivo de aportar en estas importantes materias, realizamos recientemente el Seminario “Rol estratégico de la educación superior en el desarrollo regional”, con el propósito reflexionar y proyectar la educación superior en el desarrollo sostenible y equitativo de las regiones, mediante el análisis de experiencias, capacidades y desafíos de las instituciones de educación superior, incluyendo universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en los territorios donde se insertan. De manera especial, lo que buscamos fue fortalecer la articulación entre las instituciones, los gobiernos regionales y el sector productivo, promoviendo ecosistemas colaborativos que potencien la generación de conocimiento, la innovación y el desarrollo local. Para ello, el encuentro realizado en la Universidad de Chile contó con la participación de autoridades públicas —incluyendo el jefe de la División Universidades del Ministerio de Educación, los gobernadores de las regiones de Valparaíso y Magallanes—, un grupo de rectores/as de instituciones con presencia regional, y la participación de ejecutivos a cargo de importantes empresas que tienen gran importancia en los sectores productivos del país. El objetivo fue poder desarrollar un espacio de diálogo transversal, intercambio de buenas prácticas y en especial la construcción de agendas compartidas para el desarrollo regional futuro.

Los puntos planteados incluyeron el anhelo de una mayor colaboración; desarrollar un diseño institucional; incentivos e indicadores de desempeño; avanzar en la modernización del estado; mayor descentralización; fomentar el conocimiento del territorio; mejor uso de los recursos; entre otros. A través de este y futuros encuentros, se espera impulsar mayores niveles de colaboración interinstitucional, fortalecer la formulación y adjudicación de proyectos y fondos concursables, y promover iniciativas innovadoras de desarrollo territorial, contribuyendo así a consolidar el papel de la educación superior como un verdadero motor de bienestar, productividad y cohesión en las regiones. Así, el propósito es sistematizar y proyectar los desafíos estratégicos y oportunidades de fortalecimiento del aporte de nuestras instituciones al desarrollo de las regiones en que se insertan. Espacios de este tipo buscan consolidar una visión común en el desarrollo territorial, sentando las bases para futuras iniciativas conjuntas que impulsen la innovación, la productividad y el bienestar regional.

Desde Aequalis hemos considerado que al interior de las regiones la relación entre las instituciones con el sector público y privado es de gran relevancia, ya que permite alinear la oferta formativa y de investigación de las instituciones de educación superior con las necesidades de crecimiento de cada región, lo que permite potenciar la innovación con impacto local. Esto se conecta directamente con la necesidad de fortalecer la investigación y la innovación en todo el sistema, avanzando en la descentralización de los recursos y fomentando consorcios entre instituciones, empresas y gobiernos regionales. En este ámbito, se hace imprescindible un diálogo permanente y de futuro con el Ministerio de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.

De esta manera, a través de la generación de reflexiones y propuestas sobre políticas públicas y desarrollo institucional, hemos consolidado un espacio plural, abierto y participativo, que convoca a los representantes de todos los sectores e instituciones involucradas. En este marco, se ha extendido una invitación abierta a la incorporación de nuevas instituciones, ya que nuestro objetivo desde Aequalis es promover una mirada sistémica, impulsando políticas públicas que fortalezcan la articulación de todos los actores, lo que permita proyectar su aporte conjunto al desarrollo del país.

Estamos orientados a colaborar con el Estado y la empresa, aportando una visión de largo plazo y fundada en evidencia, con el objetivo de identificar prioridades estratégicas de desarrollo. El diálogo con todos los actores involucrados es muy necesario para poder proyectar la ciencia y el conocimiento, para poder transferirlo a la sociedad generando valor y un aporte social. El país requiere consolidar un sistema de educación superior cohesionado, inclusivo, de futuro y territorialmente equilibrado, estamos comprometidos con este desafío.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.