Mayol acusó a la izquierda de "transformar en deporte" el pedir la renuncia de Hermes Soto

El ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol, habló sobre los nuevos videos de la muerte de Camilo Catrillanca y acusó a sectores políticos de la izquierda de "transformar en deporte" de pedir la cabeza del general director de Carabineros, Hermes Soto, sindicado como el principal responsable del actuar de la institución y por lo cual le piden la renuncia.

"Se ha transformado en deporte sobre todo por un sector de izquierda más radicalizada, de empezar a pedir cabezas a destajo. Es un deporte que además empezó ahora por parte de ellos, porque hasta marzo del año pasado que ocurrían cosas peores, ello no ocurría", dijo Mayol en declaraciones a Radio Duna, quien renunció a la Intendencia de La Araucanía el 20 de noviembre pasado debido a los cuestionamientos que surgieron a raíz de las declaraciones que entregó por la muerte de Catrillanca.

A su juicio, lo que corresponde en este caso es "determinar si en definitiva, si es que esto escala, si es que los altos mandos sabían si en realidad no fueron sorprendidos como ellos dicen, habría que llegar a investigaciones mayores porque eso va en relación a tener una institución como carabineros que sea absolutamente transparente, con verticalidad de mando. Si es que esto ocurrió por parte de 4, 5 o 3 carabineros, ellos tienen que ser sancionados obviamente".

"Ese deporte que se ha instalado en un sector de la izquierda de pedir cabezas cada vez que ocurre algo, a mí no me parece sano, porque se politiza algo que hay que solucionarlo de un punto de vista que es mucho más profesional y mucho más técnico, eso es lo que nos interesa a los chilenos, ver, investigar si Carabineros realmente tiene un problema interno de que la verticalidad del mando, el orden, la seguridad de la información no está fluyendo como corresponde. Partiría por eso", agregó.

Finalmente, el ex intendente comentó que "aquí se ha hecho mucho escarnio, se ha creado mucha tensión por parte de los medios de comunicación a esto del joven Catrillanca que, efectivamente, es un tema importante y grave, pero yo no he visto en la prensa ni nada que haya alguna preocupación por establecer y clarificar cómo empezó todo esto en que terminó con la muerte de Catrillanca".