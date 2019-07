Para el pasado martes estaba programado comenzar la tramitación de la reforma de las isapres presentada por el exministro de Salud, Emilio Santelices en la comisión correspondiente del Senado. Sin embargo, la discusión no comenzó, porque el actual titular, Jaime Mañalich llegó a un acuerdo con los senadores para retirar el proyecto y en cambio continuar con la discusión usando la reforma que él presentó durante su primer período como ministro de Sebastián Piñera

Tras conocerse la noticia, Santelices evitó polemizar con Mañalich. De hecho indicó que lo que hizo estaba dentro de sus facultades. Sin embargo, le recordó elementos de su proyecto que, a su juicio, no se deben desechar, como, por ejemplo, que se conserven algunos puntos técnicos que contiene su propuesta, debido a que tendría "más estudio y más desarrollo, y son temas que sin duda se van a poder incorporar. No se trata de que sea una u otra. Se van a poder incorporar todas aquellas modificaciones que apuntan de mejor forma el objetivo que se busca".

"Los temas que aportan más solidaridad al sistema se deben mantener. Hay varios aspectos técnicos que son interesantes, como el gasto máximo de bolsillo, el que exista compensación de riesgo o contribución solidaria, como también que se pueda incorporar temas de los deducibles y el de avanzar a un plan de salud universal que es bastante similar al plan garantizado, pero puede que sea más completo. Lo importante es que estos puntos son un aporte para lograr el objetivo, que es tener más solidaridad en el sistema de salud, que es lo que nuestro proyecto presentaba. Es un proyecto del mismo gobierno por lo que los temas que contribuyen se debieran incorporar", dijo Santelices en entrevista con el diario La Tercera.

En ese sentido, Santelices no cree que la propuesta de Mañalich tenga mejor acogida en el Senado que la que él presentó: "Los contenidos son bastante similares. Hay diferencias en algunos aspectos técnicos, que van a ser materia de la discusión propiamente tal. Por lo tanto, no hay que sacar conclusiones anticipadas. Lo importante es que el Presidente Piñera tomó la determinación de terminar con la discriminación y la preexistencia y es lo que nos convoca. Ese es el foco que no se debe perder de vista y no se está perdiendo".