Vocera baja dos tonos en sus acusaciones contra el PS y asegura que "nunca lo ha responsabilizado institucionalmente"

El pasado 19 de agosto, estalló definitivamente la guerra entre el Gobierno y el Partido Socialista. Días antes, el PS anunció que preparaban una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Esta intención encontró respuesta en la vocera, Cecilia Pérez, quien en vez de cuestionar la acusación propiamente tal, apuntó sus dardos contra el partido de oposición, recordando la polémica de sus elecciones en San Ramón.

En aquella ocasión, dijo que el PS “ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber: qué relación tiene el PS con el narcotráfico”.

“Acá lo que está haciendo el PS es una irresponsabilidad (…). Están muy equivocados si creen que los chilenos son tontos (…). ¿Por qué se han hecho los lesos durante tanto tiempo? ¿Por qué buscan con cortinas de humo no dar cuenta ante la ciudadanía lo peligroso que puede ser la relación del narcotráfico y el crimen organizado cuando se introduce en el sistema de partidos políticos? ¿Por qué no han dado una explicación coherente, por qué no han tenido reacciones firmes?”, dijo, en la habitual vocería de lo lunes.

Una semana después, donde las críticas del mismo PS y la oposición estuvieron a la orden del día, la ministra Pérez tenía que volver a realizar su vocería. ¿Los temas? La aprobación de la reforma tributaria, las medidas de reactivación económica, la ley antiencapuchados y, como no, sus dichos sobre el Partido Socialista.

Al respecto, dijo, en un tono más bajo que la semana pasada, que "mis preguntas y declaraciones nunca han responsabilizado al Partido Socialista y a sus militantes. Mis preguntas y declaraciones puntan a clarificar el eventual vínculo que puedan tener algunos militantes del PS con el narcotráfico en la comuna de San Ramón".

Según Pérez, sus declaraciones se basan "en las propias declaraciones" de militantes del PS que han declarado tras los reportajes televisivos que detonaron la crisis del partido.

"No me corresponde contradecirme, puesto que las declaraciones y preguntas que he hecho han sido anteriormente señaladas por propios dirigentes importantes, parlamentarios, incluso expresidentes del PS, públicamente”, sostuvo la vocera de gobierno al ser consultada sobre si el tono de sus palabras no fue el más adecuado.

Sobre su baja en la aprobación tras estos dichos, Pérez desdramatizó la situación, asegurando que ella y el Gobierno trabajan "por convicciones (…) no por las encuestas”.

Finalmente, la vocera también se refirió a la denuncia que presentaron tres senadores de oposición en su contra en el Ministerio Público. En ese sentido, dijo que “la denuncia que han presentado no tiene ningún fundamento legal”, indicó, para agregar que “me he puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público para declarar cuando el Ministerio Público lo estime”.

“Es lo que le corresponde a todo ciudadano, es lo que voy a hacer”, concluyó.

"Los ministros se disculpan"

Una semana más tarde, y esperando que la misma ministra Cecilia Pérez y el Gobierno pidan disculpas por sus polémicos dichos, en el Partido Socialista siguen criticando la denuncia de la vocera.

Hoy fue el turno del diputado Marcelo Díaz, quien cree que el Gobierno dijo estos dichos para “cambiar el eje de discusión y eso lo logró. Salió del acorralamiento en el que estaba por el proyecto de 40 horas (reducción de jornada laboral) y lo desplazó hasta acá. Pero lo hizo de un modo tal que generó un efecto sísmico en el sistema político”.

“Yo creo que el gobierno está metido en un problema del que solo puede salir haciendo público lo que nos dicen en privado. En privado los ministros se disculpan, se explican, condenan sus declaraciones. Hay ministros que me han dicho: se pasó, se aprovechó, se fue al chancho. Esas son las declaraciones que utilizaron y yo no he estado diciendo nada distinto. Y yo, lo que he dicho, es ‘bueno, díganlo formalmente'”, agregó el diputado, en declaraciones recogidas por el diario La Tercera.

Para el legislador, si Pérez no se retracta de su dichos “va a estar completamente inhabilitada para interlocutar como vocera y como ministra de Estado. Yo creo que el gobierno tiene que ocupar esta semana -que es distrital y no sesiona el parlamento- para buscar una salida”.