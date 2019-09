El "liderazgo de Piñera", el nuevo caballito de batalla del Gobierno

Este lunes, el Presidente Sebastián Piñera participó en Estados Unidos, de la Cumbre por la Acción Climática de la ONU por la mañana y en la tarde, recibió el premio “Global Citizen Award 2019” por su aporte a la lucha contra el cambio climático.

Todo esto es preámbulo a la cumbre de la COP25 que se desarrollará en Chile este año, por lo que desde el Gobierno han salido a remarcar el liderazgo de Sebastián Piñera en la lucha contra el cambio climático.

Los elogios no se quedan sólo en la lucha climática, sino que suman el crecimiento económico, como aseguró la vocera Cecilia Pérez durante el habitual punto de prensa del día lunes.

"¿Quién puede negar el liderazgo mundial que hoy tiene nuestro país, que tiene nuestro Presidente, Sebastián Piñera?", respondió la ministra.

La titular de la Segegob destacó los buenos resultados de Chile "en materia económica, que es por donde generalmente se mide (comparativamente); porque así uno ve calidad de vida, ve mejores empleos, ve que un país va creciendo en todas sus áreas".

"El propio Fondo Monetario Internacional señaló, hace un mes atrás, que en América Latina Chile iba a estar a la punta en materia de crecimiento económico (...) Por lo tanto, el mayor de los cariños, respeto y agradecimiento al pueblo uruguayo, a sus autoridades, y también (hay que destacar) el reconocimiento que hoy día existe a nuestro país y nuestro Presidente a nivel internacional", expresó.

En opinión de Pérez, no obstante, "el liderazgo internacional del Presidente Sebastián Piñera nos tiene que llenar de orgullo a todos los chilenos. No solamente porque estamos liderando en distintas áreas –un país tan chiquitito, pero tan importante como el nuestro- en materia internacional. No por nada vamos a ser sede de la APEC, de la COP25, hemos sido invitados a participar por primera vez del G7, donde están las economías más importantes del mundo", recordó.

La frase "liderazgo de Piñera" se ha repetido varias veces durante los últimos días. El primer ministro en mencionar el liderazgo fue el de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, quien usó su cuenta de Twitter para felicitar al Presidente por el homenaje a Chile que realizó el edificio más alto del mundo: el Burj Khalifa, de Emiratos Árabes.

La gigantesca estructura se engalanó con los colores de la bandera chilena, gesto que el ex presidente de RN atribuyó al "tremendo liderazgo internacional" de Piñera.

Días después, el mismo ministro volvió a elogiar a Piñera, compartiendo una noticia sobre nuevas áreas verdes en Santiago. Ahí tuiteó que gracias al liderazgo "estamos trabajando para hacer realidad la inversión publica más grande en áreas verdes de la historia".

La siguiente vino el pasado lunes 23, cuando se hacía el balance final de los accidentes de tránsito ocurridos en el extenso feriado de Fiestas Patrias. Ahí la ministra de Transporte, Gloria Hutt, dijo que a pesar de valorar el descenso en los muertos comparado con el 2018, no estarán satisfechos "hasta que haya cero fallecidos. En esta baja tuvo efecto el liderazgo del Presidente, además de un récord de más de 9 mil controles a buses".