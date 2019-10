Bellolio respaldó al diputado Auth y pide dejar sin efecto solicitud de renuncia

El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, mostró su disconformidad tras la solicitud de salida de Pepe Auth de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, tras votar en contra de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Desde la oposición, pidieron este miércoles la renuncia de Pepe Auth alegando que se ha perdido la confianza, mientras que Auth respondió a través de su cuenta de Twitter que su partido quiere “castigarlo”.

Bellolio aseguró que dicha petición se dio porque algunas personas no aceptan que algunos piensen distinto: “El diputado Pepe Auth y todos los otros que el día de ayer rechazaron la acusación constitucional no lo hacen porque sean de Chile Vamos, no lo hacen porque quieran darle el agradecimiento al gobierno o estén de acuerdo inclusive con la agenda del gobierno en educación o con la ministra Cubillos, lo hacen porque son moderados, lo hacen porque son sensatos, lo hacen porque saben que no se puede castigar a una ministra únicamente por motivos políticos dejándola sin cargo público por 5 años”.

“Que hoy día haya algunos parlamentarios que insistan en querer censurar al diputado Auth, querer sacarlo de la mesa de la cual obviamente yo no voté simplemente refleja ese espíritu autoritario en el que no se acepta que alguien piense distinto a ellos o que gobierne distinto a ellos. Yo espero que esto no prospere y de prosperar al menos yo voy a concurrir con mi voto en contra de la censura de la mesa”, finalizó.