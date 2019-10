Fuad chahin descarta responsabilidad de la DC por rechazo a acusación constitucional contra Cubillos

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, descartó la responsabilidad de su partido en el rechazo que sufrió ayer la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Lo anterior, luego que los diputados Matías Walker y Jorge Sabag no se alinearan con la mayoría de la oposición y optaran por rechazar el libelo.

Al respecto, Chahin señaló que "los votos en contra de la Democracia Cristiana no fueron determinantes. Si hubiésemos votado todos a favor, igual se hubiese rechazado, eso lo quiero subrayar".

Sin embargo, el timonel DC hizo un llamado a la ministra Cubillos: No se equivoque, que acá no hay una aprobación de nadie ni sobre su estilo soberbio, prepotente y avasallador, ni tampoco de su pésima gestión. Una cosa es que la Cámara no haya encontrado que los argumentos eran de la suficiente gravedad para poder destituirla e inhabilitarla y otra cosa es que una parte de la oposición siquiera pueda avalar la manera en que está conduciendo el Ministerio de Educación".

En ese sentido, Chahin dijo que su partido estará atento para que se desarrolle el correcto cumplimiento de las leyes. "Acá está en juego el nuevo sistema de educación pública y por lo tanto la supervivencia de la educación pública en nuestro país".

"Lo mejor es sentarnos a conversar"

Por otra parte, Fuad Chahin consideró que, tras el fracaso en la acusación constitucional, hay que buscar objetivos comunes, tanto desde el punto de vista electoral, como respecto a los contenidos.

"Para eso lo mejor es sentarnos a conversar y que no nos mandemos más recados por la prensa. Sentémonos a conversar, a ver cuáles son los objetivos comunes que tenemos, los acuerdos programáticos que podemos alcanzar y cómo respetamos y entendemos nuestras diferencias", dijo.

"A mí me parece que la acusación constitucional tenía un mérito en sí mismo y creo que quizá el error fue darle una preponderancia como un elemento ordenador en lo electoral cuando la acusación tenía suficientes fundamentos jurídicos y políticos en sí mismos para poder prosperar", finalizó.