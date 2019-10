Gael Yeomans a Piñera: "No tiene moral para apuntar con el dedo" a los evasores del Metro

La diputada Gael Yeomans se refirió a las masivas evasiones que han protagonizado estudiantes en las distintas estaciones del Metro de Santiago, debido al alza de las tarifas en el transporte público y a la decisión del Gobierno, quienes buscan sancionar a los evasores con la Ley de Seguridad del Estado.

"La verdad es que acá vemos la indignación que producen medidas como estas. Y es por eso que el llamado es directo al presidente Piñera no puede pretender que, con la Ley de Seguridad del Estado, que no puede pretender que con golpes y lumazos va a parar esta movilización, sino que, al contrario, tiene que haber espacios de diálogos y es mediante lo que primero estamos requiriendo, que el presidente Piñera, retrotraiga la medida del alza de la tarifa, creemos que ese es el primer paso. No puede haber otro, porque hoy día con el sueldo que tienen los y las chilenos, no alcanza para pagar el pasaje, es un pasaje para poder ir a trabajar, para poder ir a estudiar", indicó.

Después agregó: "Estamos hablando de que el 13% del salario va destinado al pasaje, así que hoy día simplemente le pedimos un gesto de que responda a la ciudadanía y que deje de mirar los bolsillos de las grandes utilidades de las empresas".

Para buscar solucionar este conflicto, la parlamentaria llama "a una mesa de trabajo con los actores involucrados, con los trabajadores del Metro, que, de hecho, están a favor de la movilización y la respaldan. Y están en contra también de que los utilicen como herramienta de choque contra la ciudadanía movilizada y que también esté conformada esta mesa por los usuarios y quienes hoy día necesitan a una respuesta inmediata y que se mida de manera distinta la tarifa".

"Aquí lo que parece, es que el presidente Piñera no entiende es que simplemente a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, lo que el Presidente Sebastián Piñera no entiende es que la receta que usó Ecuador, que usó Hong Kong, que usó Francia para retener la movilización social, no es la vía. La vía para solucionar esto es el dialogo, y lo que esperamos de un Presidente de la República es que gobierne, el Presidente de la República, no está para apuntar con el dedo a quienes de forma desesperada han decidido evadir el transporte público. Un Presidente de la República que además, ha evadido impuestos gran parte de su vida, hoy día no tiene moral para apuntar con el dedo a quienes de ejecutan esta medida de forma desesperada", sentenció.

"Lo que necesitamos de este gobierno, es que gobierne, lo que necesitamos de este gobierno es que nos ofrezca soluciones y hasta ahora lo que hemos escuchado es ninguna", finalizó.