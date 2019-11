Heraldo Muñoz: “Desde este día se inicia la campaña para el SÍ, para decirle sí a una nueva Constitución”

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, llamó a la ciudadanía a que participe activamente del proceso que permitirá plebiscitar y luego redactar una nueva Constitución, y explicó que tras lograr un histórico acuerdo es tiempo de iniciar una campaña para que triunfe la opción más democrática.

Las declaraciones las entregó durante la realización de la Directiva Nacional Ampliada del partido, con la asistencia de dirigentes de base, parlamentarios y militantes, cuyo fin es realizar trabajos grupales para terminar con un cabildo donde se expondrán las prioridades para una nueva Constitución y el pacto social.

“Tenemos que estar en campaña desde ahora, desde este día se inicia la campaña para el SÍ, para decirle sí a una nueva Constitución, para decirle sí a un cien por ciento elegido de la constituyente que va a empezar a operar después de octubre”, sostuvo el ex canciller.

“De modo que estamos ahora en ritmo de campaña, tenemos que salir a la calle para que la ciudadanía comience a movilizarse para eventualmente participar en este plebiscito ciudadano en abril, y luego podamos entonces elegir a quienes redactarán y debatirán sobre la nueva Constitución a partir de octubre”, detalló el líder de la colectividad.

Muñoz enfatizó que para conformar al grupo de personas que asumirán la labor constituyente “abogaré a favor de que tengamos independientes, más mujeres, dirigentes sociales, académicos, gente que represente la diversidad de nuestro país, y no solo militantes de partidos”.

El presidente del PPD advirtió que “una nueva Constitución, que es un tremendo logro, todavía no resuelve los problemas socioeconómicos de la gente, y por eso la ciudadanía salió a protestar, por el abuso, por el maltrato, por la falta de financiamiento para llegar a fin de mes, por el endeudamiento. Por eso es que es necesario abordar el tema de las pensiones”.

“Entonces no nos podemos sentir satisfechos porque hemos dado un paso gigantesco al poder finalmente avanzar hacia una nueva constitución en democracia, porque ahora falta el pacto social, los cambios sociales que no se resuelven meramente porque vamos a tener una nueva Constitución”, explicó el ex canciller.

En la misma línea, Muñoz señaló que “a mí me satisface mucho que ayer la Cámara de Diputados haya llevado la propuesta que nosotros hicimos, y esa propuesta fue que el reajuste de las pensiones básicas solidarias no fuese solamente de un 20 por ciento, sino que de un 50 por ciento”.

“Sabemos que no es competencia del Congreso el tomar decisiones que son de competencia del Ejecutivo y que inciden en el presupuesto, pero veremos si es que el gobierno entonces va al Tribunal Constitucional después que nosotros propusimos, este partido, el que ninguna pensión en Chile esté por debajo de la línea de la pobreza. Eso significa que el mínimo de una pensión debiera ser de 165 mil pesos”, detalló el timonel del PPD.

Muñoz agregó que “estamos muy satisfechos con esta señal política del Congreso el día de ayer. Esto vamos a abordar entonces: pensiones, el tema de los remedios, del sueldo mínimo, de los distintos elementos que aún están pendientes”.

Para finalizar, el presidente del PPD volvió a condenar categóricamente las violaciones a los derechos humanos que se han producido durante la crisis social que afecta al país.

“Quiero terminar con una nota dolorosa, porque siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos, porque siguen habiendo, como ayer, un joven fallecido. Eso no puede ser en democracia y el gobierno tiene que asumir sus responsabilidades y tiene que parar la represión indiscriminada”, apuntó Muñoz.

“Remover a quienes están realizando actos violentos es una cosa, pero el criminalizar las manifestaciones no es aceptable. No es aceptable atacar las protestas pacíficas, así que hago un llamado al gobierno a asumir su responsabilidad para no tener más muertos jóvenes, para no tener más jóvenes que pierden la vista por estallidos oculares, para no tener más mujeres vejadas. Debe parar la violación a los derechos humanos, porque en democracia eso es inaceptable”, sentenció el ex canciller.