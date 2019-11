Chile Vamos propone "tribunal ad hoc" compuesto por miembros del cuestionado TC para resolver controversias de la Convención Constituyente

Tras dos sesiones de la Mesa Técnica para la Nueva Constitución, y una en curso, parece que empieza a salir humo blanco en varias medidas. Se espera, por ejemplo, que al final de esta jornada se pueda resolver un acuerdo en cuanto al plebiscito de entrada y de salida. Pero, los 14 constitucionalistas delegados del oficialismo y la oposición aún no han entrado al área chica para los modelos de la convención constituyente y su versión mixta, detalles que se comenzaron a discutir desde esta mañana a las 10:30 hrs. en el ex Congreso Nacional.

Sin embargo, se avanza en esa materia, en un documento entregado por Chile Vamos llamó la atención la propuesta N°136 que hace referencia a que ningún organismo, ni autoridad podrá recibir reclamos respecto al trabajo de la Convención Constituyente, y crea un Tribunal Ad Hoc compuesto por cinco miembros de la Corte Suprema y cinco miembros del Tribunal Constitucional.

El objetivo, según señalaron los miembros de la Comisión Técnica este lunes, es que el Tribunal Ad Hoc resuelva requerimientos y controversias que no puedan ser zanjados por la Convención Constituyente.

Emilio Oñate, decano de la UCEN y representante del Partido Radical, señala que la propuesta del Gobierno “es inadecuado, por la carga de deslegitimidad del Tribunal Constitucional, y porque tenemos que ser muy cautos porque la Convención tiene que ser capaz de autonormarse. El acuerdo establece que el reglamento va a ser generado por ellos mismos por ⅔”. Agrega que el detalle de la propuesta “es algo tiene que explicar el Gobierno”.

A respecto, Gastón Gómez, abogado representante de Evópoli, detalla que “se debe crear un organismo” y que “no me gusta que sea la Corte Suprema la que resuelva los conflictos por sí sola, creo que eso tiene que pensarse”.

Al interior de los representantes de la oposición habría consenso - a lo menos- en que este organismo no debiesen estar incluidos los miembros del Tribunal Constitucional, pero no hay acuerdo absoluto en si debiese o no, existir una especie de Tribunal que opere en casos puntuales respecto a la Convención Constituyente.

Documento final constituyente

Según el plazo inicial, tienen hasta este miércoles para entregar el documento final de propuesta, el que posteriormente debe ser votado como Ley para definir el proceso de constitución de la Convención Constituyente (pura o mixta) para la Nueva Constitución. Plazo que podría verse extendido si los partidos de Chile Vamos y la oposición no logran un acuerdo respecto a la “segunda etapa” del proceso constituyente.

Cabe recordar que desde el viernes de la semana pasada, los partidos de oposición han intentado incluir compromisos respecto a la participación de independientes, paridad de género y cupos para pueblos indígenas en la Convención Constituyente, negociación que hasta este lunes, sigue sin acuerdo entre los partidos.

En tanto, en la Mesa Técnica se ha avanzado con más rapidez, en función de los puntos acordados por los partidos. Tanto el oficialismo, como la oposición, presentaron una propuesta -que son secretas- sobre las que se está trabajando actualmente para lograr un documento final. En la sesión de este lunes, que fue transmitida vía streaming por TV Senado, se abocaron a dialogar sobre las características de los plebiscitos, la autonomía de la convención constituyente y las inhabilidades de aquellos que se postularán para ser constituyentes.

Los integrantes de la convención deben tener exclusividad para el cargo, pero además, en la Mesa Técnica, se han detenido en la discusión sobre la inhabilidad para postular. Varios miembros de la comisión han señalado que el artículo N°57 de la actual Constitución, que define quienes no pueden ser candidatos al Congreso, puede servir como base, el problema es que allí se incluye a altas autoridades del Estado, pero también, a “las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal”.

Gabriel Osorio, abogado delegado por el Partido Socialista, hizo hincapié en su preocupación por los funcionarios públicos que no ostentan altos cargos, “me preocupa que algún bibliotecario de una universidad pública va a cesar en su cargo, por el sólo hecho de que su candidatura sea aceptada. Hay que encontrar una solución que evite el conflicto de interés de los altos cargos públicos”.

Por otra parte, Alejandra Zúñiga, representante del Partido Liberal en la mesa, destacó que “la comisión tiene ciertos requisitos de legitimidad y ciertos mínimos que vamos a tener que incorporar y no tiene mucho sentido hacer como que eso no va a ser parte de las discusiones. El éxito de esta comisión técnica va a pasar por ser capaces de incorporar garantías de género, pueblos indígenas, independientes o listas ciudadanas, como me gusta nombrarlos (...) es relevante que empecemos ya a pensar en cómo vamos a lograr aquello, porque es un piso”.

En cambio, desde la UDI, Arturo Fermandois, destacó que “la posición que voy a tener respecto a eso de asuntos adicionales, es que el acuerdo que nosotros exedamos nuestro mandato, eso no quiere decir que podamos conversarlo, eventualmente ponerlo en la mesa, pero nuestro mandato es lo que está ahí”.