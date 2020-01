Desbordes insiste en que RN busca estar en ambas franjas del plebiscito: "Si el CNTV nos dice que no, vamos a ir al Tricel”

Renovación Nacional insiste con la idea de estar en ambas franjas con miras al plebiscito del 26 de abril, explicó esta jornada el presidente de la colectividad, Mario Desbordes, quien no descartó recurrir a instancias judiciales si el Consejo Nacional de Televisión Nacional (CNTV) no accede a dicha petición.

“Nosotros igual en la franja vamos a tener gente a favor y en contra opinando de una nueva Constitución aunque sea en el espacio de una de las dos franjas", dijo el diputado en Emol TV.

Desbordes añadió que en la franja se va a distribuir mayor tiempo en los que están por el rechazo “porque son más y un tiempo un poco menor para quienes aprueban".

Ante una posible negativa del CNTV, el timonel de RN comentó que “no me quiero poner en ese escenario”. "Si el Consejo nos dice que no, nos vamos a ir al Tricel, vamos a judicializar esto", anunció.

El presidente de Renovación Nacional justificó esta pretensión de la colectividad, señalando que “hay gente que no comprende estas formas que tiene RN, somos un partido diverso y eso pasa en muchas familias chilenas. Desde que firmamos el acuerdo el día 15 de noviembre lo dije: aquí hay libertad de acción porque algunos van a votar a favor y otros en contra. El tema es que vamos a estar todos unidos el día 27 de abril, después del plebiscito, porque se vienen cosas muy importantes”.

En este contexto, Desbordes añadió que “hay una centro derecha que cree en la economía social de mercado, creemos en la solidaridad como concepto fundante de las políticas públicas y creemos que el Estado tiene un rol importante y no solo el subsidiario en negativo. Habemos más de una derecha, no queremos imponerle a los demás”.

Sobre la visión de algunas autoridades de Gobierno y la UDI de que no estarían las condiciones para el plebiscito debido al clima de violencia en el país, el diputado agregó “no hay duda que hay violencia y que hay que terminar con esa violencia, yo he hecho el ejercicio de separar el millón y medio o dos millones que se han manifestado pacíficamente. Cuando firmé el 15 de noviembre de lo cual no me arrepiento porque estoy orgulloso de lo que firmé, lo hice pensando en los manifestantes pacíficos. El 99% de los manifestantes que eran pacíficos salió de la calle y nos mandató que se han las reformas”.