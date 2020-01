Alcaldesa de Viña del Mar asegura que el ataque que sufrió en el TER "estuvo orquestado"

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, aseguró que el ataque que sufrió el martes pasado tras su salida del Tribunal Electoral Regional (TER) en Valparaíso -donde prestaba declaración por una de "notable abandono de deberes por parte de cuatro concejales- "estuvo orquestado".

"Todo estuvo orquestado, pero no me importa porque a mí no afecta, yo tengo que seguir trabajando, eso es lo que me gusta", sostuvo la alcaldesa en conversación con El Mercurio de Valparaíso.

Aunque aseguró "estar tranquila" por el ataque en su contra, Reginato consideró que es "lamentable", pues "de verdad yo encuentro que no era la forma de manifestarse".

"Hoy la gente me quiere mucho más, pues he recibido muchas adhesiones", aseguró la autoridad municipal.

El martes, Virginia Reginato tuvo que responder 53 preguntas luego que los concejales Marcela Varas (PPD), Víctor Andaur (PC) Sandra Puebla (PS) y Laura Giannici (DC) la acusaran por "pago injustificado de horas extras" y "déficit municipal", lo que conllevaría un notable abandono de deberes.