Abogado de fiscal Moya destroza querella presentada por Emiliano Arias: es "delirante" y "poco seria"

Como "delirante" y "poco seria" calificó este lunes el abogado Marcelo Hadwa, quien representa al fiscal Sergio Moya, la querella por tráfico de influencias, violación de secreto y obstrucción a la investigación presentada por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias.

De acuerdo a su opinión, acá "no se trata de estar litigando, presentando querellas delirantes, algunas, como la que recién acabamos de recibir, que de verdad son bastante cuestionables, porque esta querella es presentada no por un particular cualquiera, sino que es presentada por un fiscal del Ministerio Público, un fiscal regional".

"Podría estar el absurdo de que si la querella, por cualquier motivo, fuera llevada a otro tribunal, por ejemplo, al mismo tribunal de Rancagua, vamos a estar frente a la situación que el fiscal Arias va a ser querellante y fiscal. Realmente es una aberración para el nuevo sistema procesal penal, es no entender nada. Es poco seria en ese sentido la querella", agregó.

Con respecto a los requisitos de admisibilidad de la querella presentada por Arias, el abogado informó que están analizando si ésta los cumple, ya que se habrían detectado algunos vicios. Debido a esto, estudian presentar un recurso de reposición.