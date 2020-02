Lavín separa aguas con la UDI tras apoyo de Van Rysselberghe a Hasbún en caso de corrupción en el MOP de la Araucanía

Las aguas están agitadas para la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, tras su cerrado respaldo a Gustavo Hasbún, en la polémica por el caso audios. A la decisión del ministro de Economía, Lucas Palacios, de suspender su militancia en la tienda, la senadora enfrenta ahora las críticas del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, principal carta presidencial de partido.

Lavín aprovechó la tribuna del matinal Bienvenidos de Canal 13, donde es panelista semanal, para fijar su posición en este tema, y dejar en claro su rechazo a la “defensa corporativa” que la presidenta de la UDI ha ejercido a favor del controvertido exdiputado, imputado en la investigación por cohecho y tráfico de influencias que está desarrollando la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía por los contratos del MOP en la región.

De acuerdo al alcalde, "no me gusta cuando solo por el hecho de que alguien es del partido que uno es lo tiene que defender a muerte (…) Las defensas corporativas están mal".

Luego, el jefe comunal profundizó en la idea señalando que “la interna de los más militantes (de la UDI) es que hay que defender a muerte cuando tocan a alguien. Pero eso está mal (…) Porque decir ‘ah, oye como esta persona es de la UDI, yo la defiendo a morir’. No está bien. Porque en todas partes se cuecen habas. No procede, no debería ser que tú defiendas así a muerte algo a priori, sino que tienes que permitir que algo se investigue”.

Asimismo, Lavín opinó que Lucas Palacios "actuó bien" al anunciar la suspensión de su militancia. “Creo que Lucas Palacios me da la impresión que no tiene nada que ver con esto. Es una referencia tangencial, que Gustavo Hasbún, por decir que tiene contactos con alguien en el ministerio del MOP, en ese momento, ‘yo puedo llamar a Lucas Palacios’, pero la verdad es que Lucas Palacios no tiene nada que ver en este tema”, añadió, aludiendo al polémico audio donde el exdiputado ofrece al empresario Bruno Fulgeri ayuda con gestiones ante Palacios, advirtiéndole eso sí que “esto va a costar plata”.

Las divergencias de Lavín con JVR

Esta no es la primera vez que el edil se desmarca de la línea fijada por la presidenta de la UDI. Ya lo ha hecho al plantearse a favor del "Apruebo" en el plebiscito del 26 de abril, a contramano de la decisión mayoritaria del partido que va por el "Rechazo".

Consciente del peso político de Lavín, el partido ha aceptado su postura disonante en materia constituyente, aunque recientemente Van Rysselberghe públicamente rechazó su petición de tener tiempo en la franja televisiva aclarando que “la UDI sólo va a estar en la franja del rechazo porque tenemos una posición institucional en torno a eso”.

El nuevo round de Lavín con la mesa de la UDI también tiene como trasfondo la encuesta Pulso Ciudadano conocida hoy, donde el edil le saca casi 10 puntos de distancia a sus competidores en la carrera presidencial y se consolida como el principal rostro del gremialismo y la derecha de cara a las elecciones de 2021.